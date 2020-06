Profissionais da saúde recebem capacitação para exame de diagnóstico da Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), por meio da Coordenadoria de Recursos Humanos e da Subcoordenadoria de Capacitação promoveu o curso online: Orientações para coleta de Swab para pacientes com suspeita de Covid-19. A capacitação foi realizada no último dia 04, em parceria com o Centro Universitário Facex –UNIFACEX.

Um total de 176 profissionais de saúde das unidades de saúde de referência da rede estadual e dos municípios de Natal e Parnamirim recebeu orientações para coleta, acondicionamento e transporte de amostras biológicas para investigação de covid-19. A Sesap segue concentrando esforços para qualificar sua rede e otimizar os atendimentos à população, no enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.

As seguintes unidades foram contempladas: Hospital Rafael Fernandes, Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, Hospital Regional Dr. Tarcísio Vasconcelos Maia, Hospital Regional do Seridó, Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos, Hospital Regional de João Câmara, Hospital Regional Mons. Antonio Barros, Hospital Dr. Mariano Coelho, Hospital Regional Hélio Morais Marinho, Hospital Alfredo Mesquita Filho, Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena, Hospital Giselda Trigueiro, Hospital José Pedro Bezerra, Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, Hospital Dr. Ruy Pereira, Hospital Maria Alice Fernandes, Hospital Cel. Pedro Germano, Hospital Municipal de Natal e UPA Nova Esperança – Parnamirim.