FAVORITA

Com essa quarentena, as opções gastronômicas estão voltadas ao delivery e, com a comodidade de receber seu melhor cardápio em casa. Pensando nisso e em todas as seguranças de higiene, um dos melhores menus de pizzas está na Pizzaria Favorita. Um cardápio diversificado e com sabores deliciosos. Siga as redes @pizzariafavorita e peça já a sua pizza preferida!

CORONA VIRUS APODI

Em nossa cidade as notificações em torno do novo corona vírus a cada dia são alarmantes. Em nosso município já tivemos dois óbitos pela Covid-19 e, o medo se assola a cada dia que se passa. Clamo a população, clamo para que a sua consciência se habite dentro do seu coração para que cumpra a risca todas as medidas de contenção para combater essa pandemia. Vamos nos unir, com força, fé, rito e acima de tudo cabeça firme para continuarmos na esperança de que tudo irá passar logo e estaremos aqui para lembrarmos-nos dessas passagens como uma grande lição. Não seja irresponsável, pense que o mundo gira em torno de muitos e, que esses muitos, dependem da sua colaboração. Portanto #fiqueemcasa!

LIVES

As ‘lives’ estão cada dia mais fortes. Pessoas de todo o mundo tentando colaborar com o outro de alguma forma para amenizar essa quarentena. E, para alegrar essa semana que estamos em andamento, tivemos muitas apresentações com amigos queridos, que levaram mensagens em todos os gêneros e categorias tentando afagar um pouco do que estamos vivendo no momento. De parabéns os queridos Raimundinho Duarte, Christyan de Sabóia, Georgiano e George Azevedo, Marluce Elegance, Márcio Costa e a equipe Masterop Operdora Turística e Wendell Paiva da WRT Turismo. Estamos juntos e antenados meus queridos!

ALINY E DAIVID

Hoje, logo mais às 19h teremos uma noite muita música e descontração com os amigos Alyne Reis e Dayvid Almeida. Sintonize suas redes sociais para juntos, prestigiarmos on-line o que há de melhor na música mossoroense. Com certeza estaremos juntos queridos!

ATIVIDADE FÍSICA

Como o momento pede, temos que nos cuidar e, cuidar muito bem da nossa saúde. Por isso, recomendo os treinamentos orientados pelos seus profissionais educadores físicos e, não os deixem de fazer. Tudo isso irá amenizar muito das conseqüências que a Covid-19 possa trazer para o seu organismo! Se exercite com o que for possível, mas, não deixe o sedentarismo e a ociosidade atingir você. Força, fé e rito!

FATOS & BOATOS…

@ Ainda é tempo de parabenizar os amigos queridos e especiais que celebraram aniversário nesta semana, Tácio Garcia e Fátima Gondim.À vocês, todo o meu carinho e admiração, feliz vida!

@ Felicidades também para o amigo e mestre na arte de delinear cabelos e maquiagens e, que mora em meu coração, Jailson Novinho. Daqui segue flores com um abraço bem carinhoso de feliz vida!

@ Ainda não deu tempo de cuidar das ‘madeixas’, pois agende exclusividade no melhor ambiente da beleza feminina de Apodi e região, o Studio 3 das queridas Líbiny Narely e Patrícia Lopes. Com certeza o horário, a segurança e a higiene, são seguidas a risca para maior tranqüilidade dos clientes. Eu já agendei, e você? Agende @studio3 e fique linda, mesmo estando em casa!

@ Como todo mundo que ama treinar, eu treino em casa e muito bem acompanhada pela minha grande personal Dilza Soares. A ela toda minha admiração, coragem, garra e respeito por ajudar muitas pessoas, que assim como eu, estão na luta constante por uma boa qualidade de vida! Gratidão por tudo querida!