MÉDICOS

A Justiça do Rio Grande do Norte atendeu solicitação do Sindicato dos Médicos, em ação civil pública, e proibiu a Prefeitura de Natal de contratar médicos através de empresas terceirizadas para o hospital de Campanha.

CONTRATAÇÃO

Com a decisão, qualquer contratação dos profissionais, mesmo que temporária, terá que ser feita de forma direta ou por meio das cooperativas médicas, sem possibilidade de terceirizar ou quarteirizar os serviços.

TAXA

Na semana de 21 a 27 de abril o Rio Grande do Norte registrou 37% de crescimento de casos confirmados do novo coronavírus, a 6ª menor taxa em todo país. A menor taxa foi no Paraná, 16% e a maior, em Alagoas, com 20%.

NOMEAÇÕES

O presidente Bolsonaro nomeou dois amigos para importantes cargos federais. André Mendonça, que era chefe da Advocacia Geral da União é o novo ministro da Justiça. Para diretor Geral da Polícia Federal escolheu o delegado Alexandre Ramagem.

FUNDÃO

Mais de 50% dos deputados federais apoiam a destinação dos R$ 2 bilhões reservados ao custeio das eleições municipais deste ano para utilização em ações de combate à pandemia do novo coronavírus.

MNISTERIÁVEL

O deputado federal Fábio Federal tem se articulado bem entre os ministros mais importantes do governo Bolsonaro. Ontem, em Brasília, chegou-se a especular que o deputado potiguar poderia ser indicado para ocupar o cargo de ministro da Tecnologia.

PANELAÇO

Em Mossoró, o panelaço passou a ser realidade. Com o isolamento, sobretudo nos condomínios, é possível escutar o tilintar de panelas à noite. Para entusiasmo de alguns e revolta de outros.

INVESTIGAÇÃO

O Supremo Tribunal Federal determinou abertura de inquérito para investigar as acusações de Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. O ministro Celso de Mello atendeu a um pedido da procuradoria-Geral da República.

MÁSCARA

A prefeita Rosalba Ciarlini publicou decreto obrigando a população a usar máscara, durante o período de pandemia do Covid-19. Não deveria ser preciso fiscalização por parte do poder público. Usar a máscara é questão de consciência e de solidariedade por parte do cidadão.

UTI

Estão totalmente ocupados os 10 novos leitos de UTI instalados no Hospital Regional Tarcísio Maia. A dificuldade maior é que continua aumentando o número de pacientes contaminados pelo Covid-19 precisando de internação em Unidade de Terapia Intensiva.

ELEIÇÕES

As acusações do ex-ministro Moro ao presidente Bolsonaro desviaram, temporariamente, os debates sobre a pandemia do novo coronavírus que, por sua vez, vai deixando de lado as discussões sobre as eleições deste ano. Ninguém pode assegurar quando serão realizadas.

PESAR

A coluna registra com pesar o falecimento de dona Gorete Melo, esposa do ex-prefeito de Severiano Melo, Silvestre Monteiro. Dona Gorete, 67 anos, estava internada, com confirmação para Covid-19.

CRISE

Desgastado com a demissão de dois importantes ministros, Saúde e Justiça, o presidente Bolsonaro esteve ameaçado de perder o terceiro, no mesmo nível de importância dos primeiros. Por conta disso, recuou e anunciou total apoio a Paulo Guedes, da economia.

FUNCIONALISMO

A permanência de Guedes significa o congelamento do salário dos funcionários públicos pelo período de dois anos. O ministro ainda faz um apelo para que o funcionalismo não reivindique aumente salarial durante esse período.