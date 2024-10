52ª edição do JERNs mobiliza 7 mil estudantes na fase final da competição

A festa do esporte escolar começou. No fim da tarde de hoje (8), foi realizada a abertura da 52ª edição dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte (JERNs), o maior evento esportivo escolar do estado, que mobiliza cerca de 7 mil estudantes atletas de todo o RN. O palco da cerimônia foi o Espaço Cultural João Paulo II (Papódromo), reunindo escolas da rede pública e da iniciativa privada de diversas regiões do RN.

A cerimônia foi marcada pelo rito tradicional da competição: a entrada das delegações escolares, formada por estudantes e professores portando a bandeira das unidades que defenderão durante os jogos, seguida do juramento do atleta, feito pelo estudante Tales Lima, da escola estadual Francisco Ivo, e encerrada pela corrida com a tocha do fogo simbólico da competição, feita por estudantes beneficiados pelo Bolsa Atleta Potiguar da categoria estudante, que culminou no acendimento da pira olímpica.

As competições seguem até o dia 31 de outubro, com diversas modalidades e grande expectativa em torno da disputa. O evento é promovido pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (SEEC), por meio da Subsecretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a Coordenadoria de Desporto Escolar (CODESP), e conta com o apoio das Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIRECs), além de entidades educacionais, federações esportivas e colaborações com escolas privadas e Institutos Federais.

“A realização dos JERNs é um momento de grande celebração para a comunidade escolar e para o esporte no Rio Grande do Norte. Nosso objetivo é, além de promover a prática esportiva, incentivar a formação cidadã dos nossos estudantes, integrando diferentes regiões do estado e proporcionando oportunidades de descoberta de novos talentos. Estamos investindo não apenas em infraestrutura e logística, mas nos jovens potiguares, pois acreditamos que o esporte é um caminho de inclusão e transformação social”, destaca a professora Socorro Batista, secretária de Educação do RN, que esteve presente na abertura dos jogos.

Mais de mil escolas públicas e privadas participaram das etapas regionais dos JERNs, que contaram com a presença de quase 38 mil atletas, dos quais 7 mil conseguiram a tão almejada vaga para a fase final em Natal. “O evento abrangeu a maioria dos municípios do estado, com ações realizadas em 165 dos 167 municípios potiguares, envolvendo jovens atletas com idades entre 10 e 18 anos. Além de promover a prática esportiva, o JERNs se consolida como uma grande celebração da juventude e do esporte escolar”, destaca Cezar Nunes, subsecretário de Esporte e Lazer do RN.

Neste ano, o Governo do Estado está investindo mais de R$ 7 milhões no desporto escolar, contemplando não apenas os JERNs, mas também outros eventos importantes como os JERNINHOS, JUVERNS e PARAJERNS. Na fase final dos JERNs, os atletas disputarão em 23 modalidades, que incluem futebol society, voleibol, futsal, handebol indoor, basquete 3×3, judô, vôlei de duplas, atletismo, natação, tênis de mesa, handebol de areia, jiu-jitsu, taekwondo, futsal de areia, badminton, karatê, basquete, xadrez, capoeira, wrestling, ginástica rítmica, ginástica artística e ginástica aeróbica. As competições serão divididas nas categorias mirim, infantil e juvenil.

João Vitor, estudante da Escola Estadual Aristófanes Fernandes, localizada em Santana do Matos, compete na categoria sub-18 do futsal. O jovem atleta, que participa dos jogos há três anos, celebra a conquista deste ano como um marco em sua trajetória esportiva.

“É muito incrível estar competindo nos jogos escolares”, comentou João Vitor, destacando o orgulho de representar sua escola. O caminho até a final não foi fácil, conforme ele relembra. “Foi muito difícil. Os jogos, especialmente na fase de grupos do futsal, foram bastante desafiadores, com adversários fortes a cada partida”, pondera.

Agora, com a final à vista, a expectativa de João Vitor segue alta. “Começa hoje. Amanhã já temos as competições. A ideia é jogar muito, treinar bastante, porque amanhã nossos jogos começam de verdade”, frisa o jovem atleta.

Os jogos serão realizados em 20 locais distribuídos por Natal. Para garantir a participação dos atletas de diferentes regiões do estado, o Governo do RN disponibilizará alojamento, transporte e alimentação para cerca de 4 mil estudantes oriundos do interior, que ficarão hospedados no CAIC do bairro Lagoa Nova, em Natal.

Com o objetivo de fortalecer o espírito esportivo e descobrir novos talentos, as etapas classificatórias dos JERNs foram divididas entre as 16 Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIRECs), mobilizando a comunidade escolar e contribuindo para a formação de uma geração de jovens atletas.

Além das autoridades citadas estiveram presentes as deputadas estaduais Isolda Dantas e Divaneide Basílio, a secretária adjunta de educação do RN, Cleonice Kozerski, os subsecretários de Educação do RN, Flaubert Torquato, e de Juventude do RN, Gabriel Medeiros, a vice-campeã paralímpica da modalidade 400 metros T11 dos Jogos Paralímpicos Paris 2024, Thalita Simplício e a presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, Lilian Mirelly, além de gestores e professores de unidades das redes públicas e privadas.

Clique aqui e tenha acesso ao cronograma de competições do JERNs 2024.