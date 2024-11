52° Edição do JERNS encerra competição com premiação dos Atletas e Técnicos Ouro

Os Jogos Escolares do Rio Grande do Norte (JERN’S) encerra sua 52° edição nesta segunda-feira (11), às 18h, no auditório da Escola de Governo. O evento será promovido pelo Governo Estadual, através da SEEC, por meio da Subsecretaria de Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte (SEL), para prestigiar e premiar as escolas campeãs, os técnicos e atletas ouros da competição.

Ao longo da edição foram distribuídos 723 troféus nas etapas regionais e 123 troféus na etapa final, além das conquistas de medalhas de ouro, prata e bronze que resultaram em 19.869 nas etapas regionais e 4.285 na etapa final, contando com a participação de mais de mil escolas, chegando próximo de 38 mil estudantes atletas na faixa etária de 10 a 18 anos que participaram desta edição.

O Subsecretário, Cezinha Nunes, fala sobre sua satisfação em mais uma edição finalizada. “É com enorme orgulho que comemoramos o sucesso de mais uma edição do JERNS! Ao olharmos para trás e refletirmos sobre todo o esforço, dedicação e trabalho coletivo que foram necessários para a realização deste evento, podemos afirmar que atingimos mais um marco importante para o desporto escolar. É gratificante ver como o JERNS cresce a cada ano, não apenas em termos de participação, mas também na qualidade das competições, na organização e, principalmente, na construção de um ambiente de respeito e companheirismo no esporte.”

Para as finais em Natal, o Governo do Estado ofereceu toda a infraestrutura necessária para as competições, com 25 locais de provas. Os participantes que residem a mais de 70 km da capital receberam apoio completo, incluindo alojamento, alimentação e transporte para os locais de competição. Durante toda a estadia, atletas, técnicos e assistentes ficaram alojados no CAIC de Lagoa Nova, com direito a café da manhã, almoço e jantar.

A Fase Final dos JERNs 2024 contou com 23 modalidades esportivas, individuais e coletivas (masculino e feminino) divididos em cinco blocos: Fut Society, Voleibol, Futsal, Handebol Indoor, Judô, Vôlei de Duplas, Atletismo, Natação, Tênis de Mesa, Handebol de Areia, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Fut Areia, Futebol, Badminton, Karatê, Basquete, Xadrez, Capoeira, Wrestling, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Ginástica Aeróbica.

O Governo do Rio Grande do Norte tem investido R$ 7 milhões no esporte escolar, com o objetivo de promover eventos como o JERNS, JERNINHOS, JUVERNS e PARAJERNS. Essas competições são focadas no desenvolvimento pessoal e esportivo dos participantes. Reforçando a iniciativa do esporte como ferramenta de transformação social.