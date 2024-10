51 servidores comissionados são exonerados na Câmara de Mossoró

A Câmara Municipal de Mossoró exonerou 51 servidores comissionados, conforme publicação desta sexta-feira 11 no Diário Oficial da Federação das Câmaras Municipais (Fecam-RN). A medida é uma resposta à crise financeira enfrentada pelo Poder Legislativo municipal, que busca ajustar suas contas para fechar o exercício financeiro de 2024.

Segundo informações divulgadas pelo Blog do Barreto, a Câmara de Mossoró teve uma frustração de receita em 2024, com diferença de R$ 7,32 milhões entre o valor previsto e o efetivamente repassado de duodécimo pela Prefeitura de Mossoró. Os descontos mensais, que somam R$ 831 mil (exceto em janeiro, quando a dedução foi de R$ 670 mil), foram aplicados na “fonte” pela prefeitura, seguindo decisões judiciais e outras determinações, o que desestabilizou as finanças da Casa.