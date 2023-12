4 opções de molhos para temperar a salada de forma fácil e deliciosa

A salada está presente nas principais refeições como uma entrada ou acompanhamento saudável e nutritivo, mas, com o consumo diário das folhas e hortaliças, os gostos podem se tornar tão comuns que chegam a enjoar quem está se alimentando. Mas uma alternativa pode ajudar a melhorar a experiência do paladar: os molhos.

Há diversas opções disponíveis no mercado, mas a preparação de um molho caseiro bem temperado pode transformar um simples mix de hortaliças, folhas e verduras em uma experiência gastronômica vibrante. Além disso, é uma possibilidade de expressar a sua criatividade culinária.

Se você deseja dar um toque especial ao tempero das suas saladas, confira o guia prático que desenvolvemos com quatro opções de receitas de molhos caseiros simples e saborosos que podem ser feitos em casa, com poucos passos.

Confira abaixo e se delicie:

4 receitas de molhos caseiros para saladas

As quantidades de cada ingrediente podem variar conforme a sua preferência em relação a cada tempero ou a quantidade de molho que você gosta em sua salada.

Molho caesar light

Essa é uma opção clássica, porém adaptada a uma versão mais saudável e com menos calorias. Ela preserva o sabor autêntico do molho caesar, mas com um toque de leveza.

Você vai precisar misturar apenas iogurte grego, alho, alcaparras, suco de limão e um pouco de mostarda. O resultado final será cremoso e sem excessos calóricos.

Molho de mostarda com mel e gengibre

Essa receita irá transformar a sua salada em um prato sofisticado, saboroso, com um toque agridoce e muita personalidade.

Basta misturar duas colheres de sopa de mostarda dijon, uma colher de chá de gengibre ralado, uma colher de sopa de mel e incorporar o azeite de oliva aos poucos.

Molho de abacate com limão

O avocado, ou abacate, resulta em uma combinação perfeita com o limão, conferindo uma experiência refrescante para o paladar.

Em um liquidificador, adicione um abacate maduro, suco de limão, sal e pimenta a gosto. Conforme for batendo, adicione o azeite de oliva gradualmente até obter a consistência desejada.

Molho de iogurte com alho e ervas

As especiarias são ótimas para dar um toque único em qualquer prato. Esse tipo de molho irá compor um sabor mediterrâneo às folhas, de forma leve e refrescante, sendo ideal para dias de calor.

Combine um pote de iogurte natural com alho picado, suco de limão e ervas frescas como manjericão, salsinha, tomilho e coentro. O sal e a pimenta são a gosto.

Dicas e truques extras

Caso você queira melhorar ainda mais as preparações, experimente adicionar lascas de frutas cítricas raladas em pedaços bem pequenos. A casca possui óleos essenciais que vão dar uma pitada diferente ao molho.

Outra opção é adicionar um realçador de sabor nos molhos para salada, para que fiquem mais interessantes ao paladar.