3R Petroleum reduz preços da gasolina e do diesel na refinaria do RN

Tribuna do Norte

A 3R Petroleum reduziu os preços dos combustíveis vendidos na refinaria potiguar Clara Camarão, em Guamaré, nessa quinta-feira (2). O litro da Gasolina A passou a ser comercializado às distribuidoras por R$ 2,710, enquanto o do Diesel A S500 está a R$ 3,911. Ambos os produtos tiveram o preço reduzido em 12 centavos pela petroleira.

O reajuste reduziu a diferença em comparação com os valores praticados pela Petrobras. No terminal da estatal em Cabedelo, na Paraíba, a gasolina da empresa potiguar está apenas R$ 0,001 mais cara. Já o Diesel paraibano está R$ 0,035 mais barato do que cobrado pela 3R Petroleum.

Os preços dos combustíveis na refinaria Clara Camarão são atualizados pela empresa às quintas-feiras.