3R Petroleum recebe licença do Governo do RN para operar no estado

A governadora Fátima Bezerra se reuniu com dirigentes da 3R Petroleum nesta terça-feira 2 para oficializar a renovação da licença operacional do Terminal Aquaviário de Guamaré. A licença inclui uma nova atividade: o abastecimento de embarcações.

“Isso é pioneirismo no Rio Grande do Norte e no Nordeste e trará mais arrecadação de ICMS, além de contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado”, disse a governadora.

O diretor geral do Idema-RN, Werner Farkatt, destacou a importância da parceria com a 3R Petroleum para o desenvolvimento do estado. A empresa investirá em recursos que geram emprego, renda e oportunidades para o Rio Grande do Norte, segundo ele.