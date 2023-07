3R Petroleum aumenta gasolina no RN pela 8ª vez em menos de 2 meses; valor está R$ 0,80 mais caro que PE e PB

A 3R Petróleo, grupo privado que controla os poços maduros do RN e a refinaria Clara Camarão, em Guamaré, anunciou mais um reajuste nos preços cobrados pelo litro da gasolina tipo A e do diesel para o mercado potiguar.

No caso da gasolina, o litro passou para R$ 3,2044 e, no caso do diesel para R$ R$ 3,3416. Este é o oitavo reajuste de preços promovido pela empresa desde que assumiu o controle da planta de produção potiguar, em 8 de junho.

Com o novo reajuste do grupo privado e diante da nova política de preços da Petrobras (que vem segurando os reajustes), o preço da gasolina vendida ao mercado potiguar já está R$ 0,80 mais caro que aquele praticado, por exemplo, na Paraíba e em Pernambuco. Já no diesel, a diferença é de cerca de R$ 0,50 por litro em desfavor do mercado do RN.