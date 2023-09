36,4 mil candidatos a vagas temporárias no IBGE fazem prova neste domingo

Neste domingo (24), serão aplicadas as provas do processo seletivo simplificado com 148 vagas temporárias para Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento do IBGE. Ao todo, são 36.430 candidatos, nas 27 capitais do país.

A prova é objetiva e acontecerá à tarde, das 13h às 17h (horário de Brasília), com questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia. O gabarito preliminar estará disponível no dia seguinte, 25, no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), empresa organizadora do processo seletivo. A divulgação do resultado final está prevista para 25 de outubro.

Agente Censitário de Pesquisa e Mapeamento Unidade da Federação INSCRITOS ARACAJU (SE 826 BELÉM (PA) 1.751 BELO HORIZONTE (MG) 1.456 BOA VISTA (RR 835 BRASÍLIA (DF 2.086 CAMPO GRANDE (MS) 740 CUIABÁ (MT) 663 CURITIBA (PR) 735 FLORIANÓPOLIS (SC) 501 FORTALEZA (CE) 1.637 GOIÂNIA (GO) 1.122 JOÃO PESSOA (PB) 621 MACAPÁ (AP) 532 MACEIÓ (AL) 643 MANAUS (AM) 1.352 NATAL (RN) 892 PALMAS (TO) 293 PORTO ALEGRE (RS) 587 PORTO VELHO (RO) 424 RECIFE (PE) 2.107 RIO BRANCO (AC) 278 RIO DE JANEIRO (RJ) 7.571 SALVADOR (BA) 2.758 SÃO LUÍS (MA) 1.637 SÃO PAULO (SP) 2.882 TERESINA (PI) 1.019 VITÓRIA (ES) 482 Total 36.430

Os candidatos devem comparecer aos locais de prova uma hora antes do início dos exames. As provas devem ser feitas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente. Também é indispensável levar documento de identidade original e o comprovante de inscrição (ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição). Confira as instruções para a realização do exame no edital no site da organizadora Selecon.

A remuneração dos Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento é de R$ 3.379,00, além de benefícios como auxílio-alimentação (R$ 658,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. A previsão de duração do contrato é de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, de acordo com a Lei nº 8.745/1993, até completar o prazo previsto de 18 meses, necessários para o término das atividades do Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. A seleção reserva vagas para pessoas pretas e pardas e para pessoas com deficiência.

Algumas das atribuições de um Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento são: tratar e incorporar de novo trackings urbanos coletados pelos supervisores/recenseadores, que eventualmente não tenham sido mapeados e transformá-los em novas faces de quadra; atualizar e compatibilizar eventuais conflitos entre o banco de dados do IBGE e as informações coletadas em campo; transformar as faces de quadra em eixos de logradouros, para a integração topológica entre os arquivos de áreas urbanas e rurais, entre outras tarefas.

Outro processo seletivo oferece 120 vagas para o Rio de Janeiro

Quem deseja trabalhar no IBGE ainda pode se inscrever no Processo Seletivo Simplificado, com inscrições abertas até 28/09. Esta seleção oferece 120 vagas temporárias para Codificador Censitário, todas para trabalhar no município do Rio de Janeiro (RJ). Há 5% delas reservadas para candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros. O nível de escolaridade exigido é o ensino médio completo. As inscrições devem ser feitas no site da organizadora Selecon. A taxa de inscrição é de R$ 20,00.