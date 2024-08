3 cirurgias no joelho e mais: o longo caminho de Rebeca até o ouro em Paris

Talvez Rebeca tenha aprendido essa mistura de paciência com coragem com a própria mãe. Rosa criou oito filhos, os cinco mais velhos sozinha. Com esse exemplo, a filha dela aprendeu a fazer as coisas certinhas. Na vida e no esporte, aprendeu a força da mulher.

Ela já era uma atleta com reconhecimento internacional. Mas, depois do que fez em Paris, Rebeca Andrade vai passar a conviver com a admiração de uma torcida maior até que o país que ela representa. De agora em diante, o mundo vai acompanhar cada movimento de Rebeca Andrade do Brasil.