2ª edição do Sabores da Pipa Festival Gastronômico ocorre em março

A Praia da Pipa, além de ser um local paradisíaco e internacionalmente cobiçado por suas belezas naturais, agora quer se consolidar como um dos principais destinos gastronômicos do Brasil. É pensando em fortalecer essa imagem que o Sabores da Pipa Festival Gastronômico anuncia a sua segunda edição.

Entre os dias 17 e 27 de março, em Pipa, na cidade de Tibau do Sul. A região congrega alguns dos melhores restaurantes do estado, com sabores do Nordeste e do mundo. “A Praia da Pipa é um verdadeiro reduto da boa gastronomia, temos restaurantes que fariam bonito em qualquer lugar do mundo. Além da variedade e qualidade dos preparos, a ideia é valorizarmos os insumos e ingredientes locais, aplicando nas criações o conceito da gastronomia km0”, explicou Adrianne Ciantelli, idealizadora e uma das produtoras do evento, pela empresa Lá na Casinha.

As inscrições para restaurantes interessados em participar do evento estão abertas até o dia 18 de fevereiro. Ao oficializar a parceria com o evento, os estabelecimentos se comprometem a criar versões exclusivas de entradas, pratos principais, drinks ou sobremesas, que terão valores fixos para cada categoria e girando em torno de 25% a 30% abaixo do tradicional.

Além disso, porções de degustação destas criações serão comercializadas a preços populares, em um verdadeiro tour gastronômico pelos espaços que foram batizado de Pontos do Sabor, onde o visitante terá a oportunidade de experimentar várias pequenas porções e escolher a sua favorita.

“Acreditamos na importância de oferecer um cardápio exclusivo durante o evento para que o visitante seja convidado a saborear uma novidade do seu restaurante favorito ou surpreendido por um novo espaço que escolheu conhecer”, resumiu Juçara Figueiredo, responsável pela Juçara Figueiredo Produções, que também assina a produção do Festival.

Oficinas e workshops ministrados por talentos da culinária local também estarão dentro da programação. Sempre apresentando o estilo autoral e saboroso que é a marca da Pipa. Oficinas de marketing digital para bares e restaurantes e fotografia de alimentos, também serão ofertados de forma gratuita a moradores, turistas e profissionais da área.

Outra atração será a Arena Gastronômica Saberes e Sabores, que funcionará aos finais de semana, com barracas de comidinhas, produtores locais e com a Ecofeira da Pipa, em espaço aberto ao público. Uma importante marca do Festival Gastronômico Sabores da Pipa é o movimento KM0, idealizado por Ernesto Lacarino e incorporado pelo Festival. Ele está baseado no conceito de consumir do que é próximo e local, incentivando assim uma gastronomia mais sustentável e consciente. A Arena ainda conta com atrações musicais e manifestações artísticas. Um excelente espaço para a família.

A Prefeitura de Tibau do Sul, cidade onde a praia está localizada, é uma das patrocinadoras do Festival. O Festival Gastronômico Sabores da Pipa é realizado pelas produtoras “Lá na Casinha”, da empresária Adrianne Ciantelli, e Juçara Figueiredo Produções. O patrocínio para a realização do evento é oriundo da Prefeitura de Tibau do Sul e Governo do Rio Grande do Norte, por meio da EMPROTUR.