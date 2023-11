2ª divisão: Mossoró EC é desclassificado e Baraúnas é definido campeão do Campeonato Potiguar

A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) emitiu resolução, nesta quinta-feira 23, que determina a desclassificação do Mossoró Esporte Clube do Campeonato Potiguar Segunda Divisão 2023. A ação foi motivada após o clube ter registrado atualização do seu Estatuto Social em outubro de 2013, se propondo a praticar o futebol em caráter amador.

O novo status de “clube amador” torna a equipe inadequada a participar do Campeonato Potiguar 2ª Divisão, competição profissional.

“Considerando a clareza da inadequação da participação do Mossoró Esporte Clube em competições de futebol profissional, nos termos de seu Estatuto Social, arquivado perante o 5º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Mossoró/RN, Livro Próprio nº A-31, nº 2168, às fls. 149/173, em data de 29/10/2013;”, diz a resolução publicada pela FNF e assinada pelo presidente José Vanildo.

Com a desclassificação do Mossoró E.C., primeiro colocado na competição, foi declarada Campeã da Segunda Divisão do Campeonato Potiguar 2023, a Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas, equipe classificada no segundo lugar geral.