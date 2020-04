26 pessoas que participavam de competição de ‘canto de pássaros’ são detidas por descumprirem isolamento social no RN

Pelo menos 26 pessoas foram detidas e levadas à delegacia, na manhã deste domingo (26), por descumprirem as normas do decreto que proíbe aglomerações e eventos com mais de 20 participantes durante a pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Norte. Elas estavam em uma competição de “canto de pássaros” da espécie papa-capim em Parnamirim, na Grande Natal.