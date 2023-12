25 dias sem água: moradores realizam protesto contra Caern

Os moradores do conjunto Parque Universitário, situado no bairro Rincão, realizaram nesta segunda-feira um protesto contra a falta d’água na localidade.

Às margens da BR-110 em Mossoró, o grupo empunhou faixas com os dizeres “25 dias sem água” e “A conta vem todo mês.. E a água, Caern?” para chamar atenção da população e autoridades competentes pela falta de abastecimento.

A CAERN emitiu uma nota. Confira:

O problema no Parque Universitário é restrito a algumas ruas na parte alta. Para fazer chegar água a esse local estão sendo realizadas uma série de ações. Entre elas, alterações na rede de água, retirada de vazamento e fiscalização permanente no local para combater ligações irregulares. A previsão é atender as ruas, que hoje enfrentam problema de abastecimento, é segunda quinzena de dezembro, podendo ser antes dependendo do andamento dos serviços.