21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Em Mossoró, foi aberta na manhã desta segunda-feira, 20, a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. A abertura ocorreu na sede do Plantão Social com um café da manhã para os titulares do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), que se estende até a próxima sexta-feira, 24, com diversas apresentações acerca do tema e culturas. Haverá também palestra sobre acessibilidade e mobilidade reduzida, além de uma caminhada da inclusão.

“É uma semana alusiva ao “Setembro Verde”, onde estamos abordando acerca da inclusão social das pessoas com deficiência. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência vai realizar uma semana alusiva com inúmeras abordagens, ações, atividades”, disse a presidente do CMDPD.

Com as discussões crescentes acerca da acessibilidade, a realidade para quem tem deficiência ainda está muito longe do que se entende por inclusão. Seja pelo preconceito geral da sociedade em relação ao deficiente, também envolvido no capacitismo, seja pela falta de infraestrutura que promova a acessibilidade – ainda muito carente em Mossoró -, o dia de hoje chega como a representação da luta que o deficiente já trava todos os dias.