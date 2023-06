MCJ 2023: Polo Estação das Artes contará com mais de 50h de shows; confira programação

Secom/PMM

O Polo Estação das Artes será palco de grandes apresentações durante o “Mossoró Cidade Junina” 2023, com a presença de renomados artistas nacionais e regionais. Mais de 30 atrações vão abrilhantar as noites de shows na antiga estação ferroviária de Mossoró. Serão mais de 50h de festa, em grandes noites, levando muita música, alegria e tradição ao São João mais cultural do Brasil.

De 7 a 23 de junho, a Estação das Artes Elizeu Ventania será palco de várias apresentações. A programação de shows inicia em grande estilo nesta quarta-feira (7), a partir das 19h, com muito xote, baião, forró e sertanejo, com Adna Santana, Dorgival Dantas, Tarcísio do Acordeon e Simone Mendes.

Na quinta-feira (8), a festa está garantida pelos artistas Werick Mendes, Eric Land e Xand Avião, com muita diversidade musical. Os shows seguem na sexta-feira (9), com Aline Reis, Zé Vaqueiro e Felipe Amorim. Já no sábado (10), o palco da Estação das Artes vai brilhar com a apresentação de Chama as Meninas, Zé Cantor, Nilson Viana e Joelma, a partir das 20h.

A festa no Polo Estação das Artes retorna na quinta-feira (15), a partir das 19h, com André Luvi, Iguinho e Lulinha, Taty Girl e Mari Fernandez. A noite de shows da sexta-feira (16) será comandada por Guilherme Ferri, Desejo de Menina e Nattan. No fim de semana, a festa dá sequência no sábado (17) com a mossoroense Nataly Vox, Mara Pavanelly, Walkyria Santos e Márcia Felipe.

As apresentações voltam na quarta-feira (22), com animação total garantida por Jackson Menezes, Felipe Grillo e Leonardo, a partir das 20h. Na noite de São João, dia 23 de junho, o público receberá Guto Fortunato, Junior Vianna e Michelle Andrade, fechando em grande estilo as noites de shows na Estação das Artes.

Principal polo do “Mossoró Cidade Junina”, com 48 mil metros quadrados, a Estação das Artes Elizeu Ventania fica localizada na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural. Em 2022, reuniu mais de 465 mil pessoas em grandes noites de festa.