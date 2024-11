18ª Cavalgada da Luz acontece neste sábado

A 18ª Cavalgada da Luz, evento tradicional que integra a festa de Santa Luzia, ocorre neste sábado (23).

A concentração será a partir de 15h, na Área Pastoral São João Paulo II, no bairro Sumaré. Já às 16h ocorre a bênção aos animais, cavaleiros e amazonas pelo padre Flávio Augusto Forte Melo, coordenador-geral da festa. Logo após, inicia a cavalgada com destino ao Parque Brasil de Vaquejada, situado no conjunto Bom Jesus.

A programação inclui ainda momentos de oração e muita animação, com Lalauzinho de Lalau, Dudu Teclas, Forró Azunhado e Manoel Marinho.

A participação é aberta para todas as pessoas que queiram participar. A organização informa que quem quiser comprar a camisa da Cavalgada da Luz, deve se dirigir a Lojinha de Santa Luzia, que fica vizinho a Catedral.

Vale lembrar que todo o trajeto é acompanhado pelas polícias de trânsito, conforme esquema de segurança já traçado pela Paróquia de Santa Luzia e pelas forças de segurança.

Segundo estimativas da organização, cerca de 180 animais devem participar desta edição, que reunirá em média 500 pessoas.

“A Cavalgada da Luz é sempre um encontro muito bonito dos devotos da nossa padroeira. É um momento descontraído, mas também de muita demonstração de fé e devoção. Temos certeza que essa será uma das maiores edições, do jeito que Santa Luzia merece”, disse padre Flávio Augusto.

Saulo Vale