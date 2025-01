Secretaria Municipal de Saúde realiza visitas a UPAs e SAMU de Mossoró

Por Thiago Braga

Neste sábado (25), equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da Prefeitura de Mossoró, realizaram visitas em unidades de atendimento da rede pública do município. Na ocasião, os técnicos conversaram com profissionais da saúde, pacientes e acompanhantes para avançar na prestação dos serviços à população e condições de trabalho.

Almir Mariano, secretário municipal de Saúde, realizou visitas nas três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), nos bairros Alto de São Manoel, Santo Antônio e Belo Horizonte. Além disso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também recebeu a visita.

O novo titular da pasta ouviu as demandas dos usuários dos serviços, bem como funcionários públicos. “Essa ação articulada com as demandas já mapeadas e com a escuta dos profissionais e população visa à montagem de estratégias para executar as políticas integrais de saúde de forma eficiente e resolutiva voltada para a cobertura assistencial humanizada”, destacou Almir Mariano.

E ainda acrescentou: “a escuta, acompanhamento de solicitações e monitoramento de indicadores de qualidade e eficiência dos serviços de saúde serão práticas constantes. Medidas que visam melhorar cada vez mais os cuidados em saúde para a população mossoroense”.

As equipes da SMS também planejam novas visitas em unidades da Atenção Básica em Saúde e demais equipamentos que compõem a rede municipal.