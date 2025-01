Governo lançou nesta sexta-feira (17), em Mossoró, a edição 2025 do Programa Bancos de Sementes

Com a previsão de boas chuvas para o primeiro trimestre do ano, o Governo do Rio Grande do Norte lançou nesta sexta-feira (17), em Mossoró, a edição 2025 do Programa Bancos de Sementes. A ação deve atender 163 municípios e beneficiar mais de 64 mil agricultores familiares.

A governadora Fátima Bezerra detalhou que os agricultores beneficiados receberão os insumos gratuitamente para o início imediato do plantio. A distribuição será feita pelos escritórios regionais do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), que utilizam um banco de dados com o cadastro dos participantes.