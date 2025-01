CANDIDATURAS

Em Mossoró, os aliados do prefeito Allyson Bezerra vibram com resultado de pesquisa divulgada em Natal que o coloca em primeiro lugar na preferência do eleitorado, quando a pesquisa é aplicada de forma estimulada.

CANDIDATURAS II

Em Natal, especula-se sobre a possibilidade de Michele Bolsonaro ser a candidata a presidente da República tendo o senador Rogério Marinho como seu companheiro de chapa. Nesse caso, o ex-prefeito Álvaro Dias ou o senador Styvenson disputaria o governo do estado pela oposição.

DIFICULDADES

Mesmo sucedendo um correligionário e apoiador, o prefeito de Natal, Paulinho Freire, tem adotado medidas antipáticas que podem desagradar o ex-prefeito Álvaro Dias, considerado apoio importante para sua vitória nas última eleições.

RETORNO

Paulinho Freire determinou a volta de todos os servidores da Prefeitura do Natal que estão cedidos para outros órgãos. A ordem está em um decreto publicado no Diário Oficial do Município e todos devem se apresentar aos seus órgãos de lotação até o dia 31 de janeiro de 2025.

DIOCESE

O bispo diocesano de Mossoró, Dom Francisco de Sales Alencar continua promovendo remanejamento no clero local. Alguns sacerdotes são apanhados de surpresa, satisfeitos ou incomodados com as transferências determinadas.

ANISTIA

Para o ministro José Múcio Monteiro, da Defesa, a absolvição dos condenados do 8 de Janeiro seria admissível apenas nos casos dos coadjuvantes. Os que tramaram o golpe e atentaram contra a democracia, um patrimônio de todos, não podem ficar impunes.

CONVOCAÇÃO

O presidente Lula convocou e os três comandantes das Forças Armadas irão participar da solenidade no Palácio do Planalto em lembrança aos dois anos dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A notícia é da CNN e foi confirmada pelo Ministério da Defesa.

PUBLICIDADE

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) apresentou projeto que reduz as despesas com publicidade e patrocínio das empresas estatais e sociedades de economia mista. O objetivo é permitir maior controle sobre o uso de recursos públicos.

MULHERES

O Ministério da Defesa registrou desde a quarta-feira (1º) até o meio-dia desta sexta-feira cerca de 7 mil inscrições no alistamento militar feminino voluntário. As inscritas concorrem a uma das 1.465 vagas disponibilizadas em Brasília e em outros 28 municípios de 13 estados.