Emprotur investe no carnaval para potencializar a atracão de turistas à Capital

Maior carnaval fora de época do mundo, o Carnatal 2024 promete arrastar mais de 100 mil foliões nos três dias de festa, de 6 a 8 de dezembro. Com 12 horas de animação por dia no Corredor, camarotes ou no Largo dos Reis, o evento tem atrações para todos os gostos e costuma antecipar tendências e sucessos musicais do verão brasileiro.

Se consolidando cada vez mais como uma festa turística, com cerca de 33% do público de fora do RN, este ano o Carnatal conta com a parceria da Empresa Potiguar de Promoção Turística – Emprotur, do Governo do Estado, que convidou jornalistas e operadoras de turismo para conhecerem e viverem uma experiência única.

“O Carnatal, pela sua grandeza, tem a capacidade magnética de trazer gente de todo o Brasil e de alguns lugares do mundo, e nossa participação nesse processo é potencializar o relacionamento do evento com quem constrói o turismo no Rio Grande do Norte e fora dele. A nossa intervenção foi de articulação com companhias aéreas e grandes operadoras nacionais para potencializar e aumentar a quantidade de turistas em nosso estado”, explica Raoni Fernandes, diretor-presidente da Emprotur.

Raoni ainda destaca que a parceria da Emprotur com o Carnatal visa melhorar a experiência desses turistas que, a princípio, vêm curtir uma grande festa e acabam desfrutando de um grande destino. “Então, toda nossa comunicação, nosso empenho, foram voltados para aumentar o número de room nights para que esses turistas além de curtir as festas, possam fazer um passeio de buggy, conhecer uma praia, frequentar um restaurante, visitar o interior… Esse é o objetivo da Emprotur na parceria com o Carnatal neste e nos próximos anos”.

Uma das operadoras convidadas, Patrícia Pacheco, da Abreu, corrobora a parceria da Emprotur. “Como foliã, estou muitíssimo animada para viver esta experiência. Como operadora, o evento é uma excelente oportunidade de gerar receita com pacotes personalizados. Além da festa em si, conseguimos agregar os passeios fazendo com que o turista tenha outras experiências além dos shows”.

De acordo com expectativa da organização e do setor produtivo do estado, o Carnatal 2024 vai movimentar mais de R$ 100 milhões na economia do Rio Grande do Norte. Um aumento de 35% em relação à edição do ano passado.

Pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio mostrou que os turistas foram os que mais gastaram dinheiro na festa do ano passado. Enquanto cada morador residente em Natal deixou cerca de R$ 633 por dia no evento, os turistas gastaram uma média de R$ 1.374.

Além de hotéis e pousadas, o Carnatal também movimenta bares, restaurantes, ambulantes, comércio e serviços na Grande Natal e também gera emprego e renda, com contratação de pessoal para montagem da estrutura, acabamento e decoração da festa.