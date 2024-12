Cicília Maia e Chico Dantas registram candidatura à reeleição na Uern

A reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Cicília Maia, e o vice-reitor Chico Dantas oficializaram nesta terça-feira (03) o registro de suas candidaturas à reeleição. O processo foi realizado por meio do e-mail institucional, seguindo as normas estabelecidas no edital do processo eleitoral.

“A Uern possui uma trajetória consolidada no fortalecimento da democracia e na garantia de transparência em todas as suas etapas. Nosso compromisso é continuar contribuindo para que esta eleição seja conduzida com seriedade e reflita, de forma legítima, a vontade da comunidade acadêmica”, destacou Cicília Maia.

A escolha para os cargos de reitor(a) e vice-reitor(a) da Uern está agendada para o dia 18 de março de 2025, conforme o calendário divulgado pela Comissão Eleitoral.