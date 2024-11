ELEIÇÕES

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, teria uma projeção estadual maior se o resultado eleitoral em Natal tivesse sido diferente. Allyson tinha reeleição prevista, mas Paulinho Freire surpreendeu ao chegar em primeiro lugar nas eleições de Natal.

BRASILIA

Conforme a coluna já comentou, a estratégia do prefeito Allyson tem sido conquistar a simpatia das lideranças estaduais, além de José Agripino que já lançou seu nome várias s vezes, mas que mudou o discurso ao falar em pesquisa para escolha do candidato.

DISPUTA

Enquanto a situação estadual investe na candidatura de Walter Alves, atual vice-governador, para suceder Fátima Bezerra, a oposição tem vários pretendentes ao cargo, alguns com esquema definido enquanto outros estudam o momento exato para definição.

INSEGURANÇA

O governo lula está incomodado com a falha no sistema de inteligência da Polícia Federal, que não identificou a movimentação do autor das explosões ocorridas na praça dos Três. O homem-bomba havia dado indícios evidentes do que estava planejando fazer.

TERCEIRIZAÇÃO

No fim do mandato, o prefeito de Fortaleza, José Sarto quer entregar, por até R$ 4,1 bilhões para setor privado os serviços de gestão, planejamento, implantação, ampliação, modernização, eficientização, telegestão, operação e manutenção do parque de iluminação pública e da rede semafórica da Capital cearense.

TRANSPARÊNCIA

O Plenário do Senado retoma na próxima semana a votação do projeto de lei complementar (PLP) 175/2024, que estabelece regras de transparência e rastreabilidade para o pagamento de emendas parlamentares.

EZEQUIEL

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Álvaro Dias, é um nome que circula em todas as áreas. Deverá ser candidato a um cargo majoritário, senador ou governador, mas com apoio tanto da oposição como da situação.