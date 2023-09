150 atletas e 36 técnicos estão representando o RN nos Jogos da Juventude em SP

SEL/ASSECOM

A delegação do Rio Grande do Norte estreou sábado (2) nos Jogos da Juventude 2023, a maior competição escolar do país. Depois da abertura oficial na noite da sexta-feira, no teatro municipal de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, mais de 4 mil atletas, de 15 a 17 anos, dos 27 estados brasileiros iniciam as disputas em 18 modalidades esportivas.

Com um time formado por 150 alunos/atletas e 36 técnicos e oficiais, o Rio Grande do Norte chega forte para a disputa. De acordo com o subsecretário de Esporte e Lazer, Cezinha Nunes, o Governo do Estado realizou uma grande seletiva com mais de 12 mil participantes em 164 municípios potiguares, trazendo os melhores para os Jogos da Juventude.

“Iniciamos mais uma competição em que o RN chega forte graças ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Governo do Estado através da Secretaria Estadual da Educação, Cultura, do Esporte e do Lazer. Nossa delegação tem 150 atletas selecionados nos Juverns, entre 12 mil participantes abrangendo 164 municípios. Acreditamos nos resultados positivos e no talento de cada um dos nossos atletas que disputarão a competição”, comentou Cezinha.

O atleta Levi Júnior, do município de Baía Formosa, é um dos integrantes da delegação potiguar que chega muito forte para as provas de atletismo. “A expectativa para a conquista de medalhas é muito boa, estou preparado fisicamente e psicologicamente para representar o meu estado e brigar por medalhas”, disse Levi que pertence à Escola Estadual Prof. Paulo Freire.

Os Jogos da Juventude são realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e neste ano contarão com 18 modalidades esportivas: águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, esgrima, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, vôlei de praia, voleibol e wrestling.