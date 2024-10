Serviço da adutora Apodi/Mossoró terá início em frente ao reservatório do Abolição 1, na segunda-feira, 21

A tubulação da adutora Apodi/Mossoró será interligada no reservatório do Abolição I na segunda-feira (21). Para realizar o trabalho será necessário fechar uma via da rua Manoel Leonardo, a partir do trecho na altura do reservatório. A interdição ocorrerá às 8 horas da manhã e a escavação será feita para assentar tubulação de grande diâmetro. O serviço seguirá pela Manoel Leonardo até chegar a lateral da Igreja Nossa Senhora de Fátima. A previsão é que a conclusão ocorra até 20 de novembro.

O serviço na Manoel Leonardo integra as obras da avenida Abel Coelho. Atualmente, o sentido Abolição/Centro, na altura do Supermercado Cidade, está em obras. A colocação de tubulação na avenida e pavimentação neste trecho da Abel Coelho será concluído até quarta-feira (23). A previsão é que na quinta-feira (24), a avenida será liberada para fluxo de veículos.

A adutora Apodi/Mossoró tem previsão de ser concluída em junho de 2025. As obras que estão sendo feitas na zona urbana mossoroense garantem que, após o funcionamento da adutora, a água seja enviada para os reservatórios da cidade que vão receber 1,1 milhão de litros de água por hora. Nesta fase da obra estão sendo investidos R$ 82 milhões.