Começa nesta quarta-feira a Feira do Livro de Mossoró

Começa nesta quarta-feira (09), no campus da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), a 18ª edição da Feira do Livro de Mossoró, que homenageará o poeta mossoroense Antonio Francisco e trará dentro da programação vários autores potiguares. A programação segue até a sexta-feira (11), das 8h às 20h.

Renovando a tradição, o Governo do Estado realizará, durante a feira, o projeto RN Literário, aonde serão investidos R$ 511.699,40 com foco na ampliação do acervo bibliográfico das escolas da rede estadual de ensino, contemplando 245 escolas estaduais e alcançando 68.823 estudantes das regiões de Macau, Angicos, Caicó, Assu, Apodi, Umarizal, Mossoró e Pau dos Ferros.

O RN Literário é uma iniciativa dentro do Programa RN + Leitura, criado pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (SEEC). Anualmente, são adquiridos com recursos do Programa aproximadamente de 50 mil livros, beneficiando 590 escolas e mais de 200 mil estudantes da rede estadual de ensino.

Cada escola receberá entre R$ 600,00 e R$ 1.000,00 e deve adquirir, no mínimo, de dois fornecedores na Feira; acima desse valor, deverão ser contemplados três fornecedores.

As obras devem ser adquiridas de acordo com as faixas etárias dos alunos e com as diretrizes curriculares, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os Referenciais Curriculares Potiguares, e também devem ser incluídas obras acessíveis a estudantes com deficiência, como livros em Braille ou arquivos digitais para leitores de tela.

“Todas essas ações têm um único objetivo: transformar vidas através da educação. Acreditamos que a leitura é uma ferramenta poderosa para essa transformação, e é por isso que a Feira do Livro de Mossoró é tão importante. Ela nos lembra que, apesar dos desafios, o futuro que queremos construir está nas mãos daqueles que têm acesso ao conhecimento, à cultura e à educação de qualidade.” Afirma

Délia Barbosa, coordenadora do Núcleo do Livro, Leitura e Biblioteca (NULLB) da Coordenadoria de Desenvolvimento Escolar (CODESE).

“A Feira do Livro de Mossoró é um evento consolidado que potencializa a cultura e literatura, fomenta os autores potiguares e contribui com o fortalecimento da educação através da aquisição de livros e gêneros literários para as bibliotecas escolares através de investimentos que o Governo da professora Fátima Bezerra e a SEEC-RN realizam em todas as edições, reafirmando o compromisso inegociável com a educação pública de qualidade,” comenta o diretor da 12ª DIREC, professor Mauro Marciel.

Após a aquisição, as escolas devem organizar ações e projetos para incentivar a leitura crítica e participativa dos alunos.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DESTA QUARTA-FEIRA (09)

08h às 9h: Oficina de Escultura de Balão e Dobradura – no LAPE;

09h às 10h: Oficina de Libras com contação da história “O Silêncio da Vivi”, ministrada por Ana Viviane (CAS Mossoró);

09h às 10h: Roda de conversas na sala de leitura com o tema “Literatura/corpo, movimento e ludicidade na formação inicial do/a pedagogo/a” Ministrantes: Profa. Emanuela Medeiros (FE/UERN), Profa. Celiane Santos (FE/UERN), Profa. Priscila do Vale Silva e Profa. Naligia Maria Bezerra Lopes (CAA/UERN) Parceria das disciplinas: Literatura e Infância/Corpo, movimento e ludicidade (FE/UERN); Ensino de Língua Portuguesa e Literatura e Infância (DE/Campus Assu/UERN);

10h às 12h: Oficina de xilogravura com Jefferson Campos (para inscritos) no Laboratório de Práticas Pedagógicas.

TARDE

SALÃO DOS AUTORES INDEPENDENTES – LANÇAMENTOS E ENCONTROS COM ESCRITORES

– AURÉLIO OLIVEIRA

– LURY MORAIS

– JESSIANE FERNANDES

– LUCIANO CAPISTRANO

– DAYSE NOGUEIRA

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DO SEBO XXI E AFEITO PAPELARIA

16h: Painel de Literatura Potiguar, com participação de autores locais discutindo a produção literária.

19h: Choro afro: apresentação musical de Guilherme Paiva, com violão e bandolim;

19h30: Cerimônia oficial de abertura, com participação dos escritores, autoridades e homenagem aos 75 anos do poeta Antonio Francisco;

20h30: Bate-papo entre os escritores Ana Cláudia Trigueiro (Natal) e Rogério Taygra (Mossoró).