Assú elegeu suas propostas ao Orcamento Participativo do Estado nesta quarta-feira

Para garantir a participação da população na elaboração do orçamento estadual, nesta quarta-feira (07), a feira de serviços “RN com a Gente: cidadania, participação, inclusão e desenvolvimento sustentável” e a assembleia de escuta popular do Orçamento Participativo (OP-RN) chegaram a Assú. A caravana OP/RN desembarcou no Campus Assú da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Seguindo o cronograma estabelecido, as plenárias no interior do Estado se encerram no município de Currais Novos, nesta quinta-feira (8).

Durante o momento de discussão das necessidades para os assuenses e de municípios adjacentes, assim como ocorreu nos demais territórios por onde a caravana passou, a população presente teve a oportunidade de falar sobre as necessidades do território e/ou eleger representantes/delegados para apresentar seus requerimentos com foco nos investimentos públicos. Ao todo foram eleitos sete delegados e sete suplentes.

Após a consolidação das propostas pela relatoria, foram contabilizadas 53 propostas para votação dos mais variados temas, tais como: saúde, segurança, fortalecimento do empreendedorismo e da pesca artesanal, educação, agricultura familiar e promoção de concurso público.

*Confira propostas aprovadas:*

Reforma, ampliação e instalação da sede II da UERN Assú, com restaurante universitário.

Cofinanciamento da proteção social básica do CRAS.

Programa de fortalecimento da pesca artesanal e da aquicultura familiar.

Estiveram presentes, o secretários de Estado adjuntos do Gabinete Civil do Governo do RN, Ivanilson Maia e da Administração, Iranildo Germano; a secretária de Estado do trabalho, habitação e assistência social, Íris Oliveira; a diretora-presidente da AGN, Márcia Maia; a subsecretária de Estado da Pesca, Maria Luísa Quinino Medeiros; o Professor Adonias Vidal, representando a UERN e o diretor científico da FAPERN, Ricardo Melo, representando a referida instituição.

Acompanhe pelo site: https://participativo.rn.gov.br/ppa-rn/home