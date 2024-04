Primeira pesquisa de intenção de votos registrada para prefeito de Mossoró será divulgada hoje no Observador Político

A Rádio 93 FM, a Nossa TV e o Portal O Mossoroense lançam nesta terça-feira, 16, a primeira pesquisa registrada para intenção de votos à Prefeitura de Mossoró.

O resultado sairá em primeira mão no horário do Observador Político que vai ao ar ao meio dia pela Nossa TV.

A pesquisa faz parte do projeto eleições 2024 que a FM 93, Nossa TV e Portal Mossoense irão desenvolver para acompanhar de perto tudo que acontece na política mossoense. O Instituto contratado foi o DataVero.

A ideia, segundo o diretor da Nossa TV, Lahyre Rosado é levar ao ouvinte da 93, telespectador da Nossa TV e leitor de O Mossoroense, a informação comprometida com a verdade dos fatos.

Ainda segundo ele, está sendo estudada a possibilidade da participação de analistas políticos para darem uma avaliada na cena política, com uma pimentinha e também entrevistas , na 93 FM, Observador Político, além do Portal O Mossoroense , que pretende trazer dois formatos, um escrito e outro gravado para o YouTube, com perguntas mais leves e pessoais sobre os candidatos. A intenção é humanizar a forma de fazer entrevistas políticas.