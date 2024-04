Cumprindo agenda no Rio Grande do Norte, na manhã deste sábado (6), o ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha visitou a Reta Tabajara, em Macaíba, na Grande Natal, e prometeu a conclusão das obras para até o mês de maio. Ao lado da governadora Fátima Bezerra (PT), o ministro também visitou o terreno onde será construído o Hospital Metropolitano do RN, em Emaús. Padilha disse que esperar retornar ao Estado entre o fim de abril e início de maio, com o ministro dos Transportes Renan Filho, para detalhar o cronograma de obras para a duplicação da BR-304.

“Esperamos não só entregar definitivamente o viaduto da Reta Tabajara, mas também já detalhar a duplicação da BR-304. O presidente Lula também tem muito vontade de estar junto nessa agenda no mês de maio, disse para mim quando soube que eu estava vindo aqui para Natal”, comentou. A Reta Tabajara é um trecho de 16,6 quilômetros da BR-304 dentro do município de Macaíba, e é um das principais vias de conexão da capital com o interior do Rio Grande do Norte.

As obras da Reta Tabajara, que se arrastam há dez anos, estão em fase final. No fim do ano passado, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou 6,9 quilômetros duplicados, restando ainda 2,6 quilômetros a serem licitados e duplicados, o que deve acontecer “em breve”, segundo o superintendente estadual do DNIT Getúlio Batista. “A gente chama de remanescentes, vamos licitar para concluir esses dois quilômetros porque não cabe mais no contrato devido ao prolongamento, são mais de dez anos”, explica o gestor.

