Uniforme de preso e isolamento em cela de 8 m²: como foram as primeiras horas de Robinho no presídio em Tremembé

Condenado pelo crime de estupro coletivo, o ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, foi transferido para Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (22).

O ex-jogador foi detido em Santos (SP), após a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir que ele cumpra a pena de 9 anos pelo crime de estupro coletivo, a partir de condenação da justiça Italiana – leia mais detalhes abaixo. Nesta sexta, o Superior Tribunal de Justiça publicou o acórdão do julgamento que determinou a prisão de Robinho.

Nos primeiros dias no presídio, Robinho ficará isolado dos outros presos. Ele já foi colocado sozinho em uma cela de cerca de oito metros quadrados.

Uniforme de preso e isolamento em cela de 8 m²: como foram as primeiras horas de Robinho no presídio em Tremembé

O ex-jogador foi levado ao ‘presídio dos famosos’, em Tremembé, no interior de São Paulo, após ser preso por de estupro coletivo. Condenação pela Justiça Italiana é de nove anos.

Por Léo Nicolini, Carlos Santos, Giovanna Madureira, g1 Vale do Paraíba e Região

22/03/2024 11h54 Atualizado há 2 horas

Robinho foi transferido para a P2 de Tremembé; local é chamado de ‘presídio dos famosos’. — Foto: Foto 1: Reprodução | Foto 2: Laurene Santos/TV Vanguarda

Robinho foi transferido para a P2 de Tremembé; local é chamado de ‘presídio dos famosos’. — Foto: Foto 1: Reprodução | Foto 2: Laurene Santos/TV Vanguarda

Condenado pelo crime de estupro coletivo, o ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, foi transferido para Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (22).

O ex-jogador foi detido em Santos (SP), após a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir que ele cumpra a pena de 9 anos pelo crime de estupro coletivo, a partir de condenação da justiça Italiana – leia mais detalhes abaixo. Nesta sexta, o Superior Tribunal de Justiça publicou o acórdão do julgamento que determinou a prisão de Robinho.

✅ Clique aqui para seguir o novo canal do g1 Vale do Paraíba e região no WhatsApp

Nos primeiros dias no presídio, Robinho ficará isolado dos outros presos. Ele já foi colocado sozinho em uma cela de cerca de oito metros quadrados. Veja uma simulação com base na apuração do g1:

Cela em que Robinho está preso em Tremembé — Foto: Arte/Rede Vanguarda

Cela em que Robinho está preso em Tremembé — Foto: Arte/Rede Vanguarda

Antes, porém, passou por procedimentos padrão para ingresso no sistema prisional e precisou trocar a roupa que usava pelo uniforme de presidiário. Confira como foram as primeiras horas de Robinho na prisão:

Uniforme de presidiário

Robinho saiu do Instituto Médico Legal de Santos por volta das 23h e chegou na P2 de madrugada, por volta da 1h. Um vídeo mostra o momento da chegada do ex-jogador na cadeia em um carro da Polícia Federal.

Assim que chegou, o ex-jogador passou pelos procedimentos padrões e burocráticos que acontecem quando um novo preso ingressa na unidade.

O ex-jogador precisou trocar a roupa que usava pelo modelo padrão de presidiário. Todos os detentos do local usam um uniforme igual: camisa branca e calça cáqui,