O Governo Federal projeta abrir mais 9 mil a 10 mil vagas em concursos públicos até 2026. É o que afirmou a titular do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, em entrevista à imprensa nacional. Segundo ela, a ideia é que as novas oportunidades se somem às mais de 9 mil oportunidades ofertadas em certames em 2023.

Neste ano, por meio do Concurso Nacional Unificado, cerca de 2,65 milhões de inscritos devem realizar as provas do certame para concorrer a uma das 6.640 vagas ofertadas para 21 órgãos públicos federais. Questionada sobre a possibilidade de um novo concurso desse perfil, Esther Dweck afirmou que ele deve ocorrer entre 2025 e 2026.

Ainda, conforme a ministra, a ideia é criar mais 9 mil ou até 10 mil até 2026, seja em novos concursos, ou chamando excedentes de concursos já autorizados. Ela advertiu que o MGI está trabalhando para alcançar novas contratações e considerando o espaço orçamentário para isso.

Sobre o reajuste para os servidores, Dweck informou que o impacto de 9% de reajuste de 2023, com pagamento a partir de junho, está ocorrendo neste ano. Ao todo, os valores correspondem a mais de R$ 4 bilhões do orçamento. Aliado a isso, o Governo apresenta uma ampliação de quase R$ 7 bilhões na folha. Por conta disso, esclarece, a gestão decidiu direcionar recursos para benefícios como o vale alimentação ao em vez de realizar um aumento linear nos salários. A justificativa é de que esta última medida iria beneficiar apenas quem apresenta remunerações maiores.