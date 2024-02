Mais de 2 mil Carteiras de Habilitação aguardam para serem retiradas no DETRAN, em Mossoró

Localizada no Terminal Rodoviário Diran Ramos do Amaral, a sede do DETRAN, em Mossoró tem sob sua guarda mais de duas mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), não retiradas por usuários que buscam tirar a primeira versão do documento ou a sua renovação e depois “esquecem” de buscá-lo.

Segundo Marcos Cordeiro, responsável pelo setor de entrega, algumas pessoas já tiveram problemas ao serem paradas em blitz e ao ser solicitada a CNH tentarem mostrar apenas a versão digital no celular e serem surpreendidas em situações como não terem bateria no momento da abordagem.

“Eu acho importante ter os dois – a física e a digital – para não acontecer como neste caso, em que a pessoa não teve acesso ao celular e o policial teve que reter o veículo, porque ele não tinha como provar que era habilitado e o policial também não tinha como ver se ele era ou não”, diz.

Marcos informa ainda que a CNH é entregue pelos Correios que vão três vezes na casa do usuário. Não encontrando ninguém para receber, o documento passa 25 dias na agência e retorna para ao DETRAN.

Emerson Linhares, supervisor da 1ª CIRETRAN, também comentou a importância da busca pelo documento impresso. “A CNH física é o coroamento de todo um processo longo, exaustivo. Compreendo que a pessoa que não é encontrada em sua residência e não busca mais informações sobre sua habilitação se confia no fato de possuir o documento virtual. Ambas têm seus valores, claro. Mas mesmo em tempos de tecnologia é melhor prevenir. Então faço esse apelo para os condutores que não receberam suas CNHs físicas em suas residências, que compareçam ao Detran Mossoró.”

*Agendamento*

Para tirar a primeira habilitação ou renovar é preciso acessar o Portal de Serviços do DETRAN/RN na internet pelo link: https://portal.detran.rn.gov.br/#/login e realizar um agendamento prévio. Todas as informações sobre documentos obrigatórios também podem ser encontradas no site da instituição.

“Ressaltamos que quem ainda não possui acesso, precisa fazer o cadastro no portal de serviços, devendo preencher com os dados solicitados e informar e-mail que é por onde será enviada a senha provisória utilizada no primeiro acesso,” destaca Ulysses Viana Gonçalves, assistente de trânsito do DETRAN.