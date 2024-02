Governadora apresenta projetos prioritários do RN a ministro do Esporte

A governadora Fátima Bezerra aproveitou a visita do ministro André Fufuca a Natal, nesta segunda-feira (26), para apresentar ao titular do Ministério do Esporte uma pauta com projetos prioritários de incentivo ao Esporte e ao Lazer no Rio Grande do Norte.

Um deles é a reestruturação do Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC) de Lagoa Nova, em Natal, principal centro de treinamento e desenvolvimento do esporte amador do Estado. Outro é a reforma do Complexo Poliesportivo Deputado Arnóbio Abreu, em Assu.

O governo do RN também tem projeto e espera contar com a colaboração do Ministério do Esporte para a recuperação de dois estádios de futebol: o Marizão, em Caicó, e o Juvenal Lamartine, que durante décadas, na primeira metade do século passado, foi o principal palco de grandes momentos do futebol do Rio Grande do Norte.

O Marizão, explicou a governadora, faz parte de um projeto maior, focado no desenvolvimento do Seridó, que prevê a reforma do aeroporto de Caicó. Fátima lembrou que na região está encravado o Seridó Geoparque Mundial da Unesco, recentemente reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

“Tivemos a oportunidade de tratar de importantes projetos para o esporte do Rio Grande do Norte. Aproveitamos a visita do ministro para dialogar sobre futebol feminino, obra do Caic e a respeito do nosso programa RN + Esporte e Lazer. Sigamos incentivando o esporte e fomentando o lazer para nosso povo”, afirmou a governadora Fátima Bezerra.

O ministro disse que dentro da proposta do governo federal de democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, está sendo lançado o programa Segundo Tempo contemplando prioritariamente áreas de vulnerabilidade social.

Além da democratização do acesso da população a esporte e lazer de qualidade – explicou o ministro -, o programa visa a diminuição da evasão escolar e universitária, além da promoção da inclusão e do respeito às questões de gênero, orientação sexual, raça, etnia e religião.

O Segundo Tempo funciona com a implementação de núcleos esportivos viabilizados por parcerias entre o Ministério do Esporte e governos estaduais, municipais e organizações da sociedade civil. “O presidente Lula nos incumbiu de estar hoje, aqui, com a governadora e com o prefeito da capital, para buscar soluções para problemas que se arrastam há décadas. Estamos ouvindo as pessoas, conhecendo alguns projetos interessantes e, acima de tudo, agindo para a concretização de outros [programas] que muito brevemente estarão à disposição de todos no Rio Grande do Norte”, disse o ministro Fufuca.

Participaram da reunião com o ministro do Esporte, o vice-governador Walter Alves; o procurador geral do Estado, Antenor Roberto; os secretários Socorro Batista (Educação) e Carlos Eduardo Xavier (Fazenda); o secretário-adjunto do Gabinete Civil, Ivanilson Maia; o subsecretário de Esporte e Lazer do Estado, Cezar Nunes Júnior, além da deputada federal Natália Bonavides e do ex-deputado e atual secretário de Esporte e Lazer de Natal, Rafael Motta.