Sisu 2024: UERN divulga edital com normas do processo seletivo de vagas iniciais

No período de 22 a 25 de janeiro serão abertas as inscrições do Sistema de Seleção Unificada – Sisu 2024. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) ofertará 2.509 vagas iniciais em seus cursos de graduação nos campi de Mossoró, Assú, Caicó, Natal, Patu e Pau dos Ferros

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg/Uern), publica o edital com as normas e procedimentos relacionados ao Processo Seletivo de Vagas Iniciais (PSVI) para os cursos regulares de graduação, na modalidade presencial, referente ao primeiro e ao segundo semestres letivos do ano 2024 da Uern.

O acesso aos cursos de graduação acontecerá por intermédio do Sisu 2024, exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O resultado do Enem 2023 será divulgado na próxima terça-feira, 16 de janeiro.

A inscrição dos candidatos deve ser realizada exclusivamente por meio da Plataforma do Sisu, do dia 22 de janeiro até as 23h59 do dia 25 do mesmo mês, observado o horário oficial de Brasília.

A convocação dos candidatos aprovados na chamada regular do PSVI 2024 está prevista para o dia 30 de janeiro. Após esse passo, os convocados deverão realizar, entre 31 de janeiro e 5 de fevereiro, o Cadastro Institucional referente à chamada regular.

O Cadastro Institucional é o ato pelo qual o candidato se vincula provisoriamente à Uern, consistindo em mera expectativa de direito à vaga. Caso o candidato envie a documentação incompleta e/ou ilegível para o Cadastro Institucional, poderá realizar o ajuste de documentação entre os dias 6 e 7 de fevereiro de 2024.

O vínculo definitivo do candidato com a Uern só será concretizado após a realização da Matrícula Curricular, cujo cronograma e edital específico serão lançados em data futura.

Após cada convocação dos candidatos aprovados no PSVI Sisu/Uern 2024, a Uern poderá realizar, a seu critério, novas convocações para preenchimento de Vagas Remanescentes, a partir da geração de listas de espera.

Confira todos os detalhes no Edital

O documento acima possui infográficos, links e ferramentas que visam facilitar a navegação e o acesso às informações. Nele vocês encontrarão, além do edital, o cronograma oficial, o fluxo do processo de ingresso na Uern via PSVI e orientações sobre como concorrer em cada uma das quatro modalidades de vagas ofertadas.

Divisão das vagas

As vagas ofertadas no PSVI Sisu/Uern 2024 serão distribuídas nas seguintes categorias:

a) Cota Social – Na proporção de 50% do total de vagas.

Esta categoria é subdividia na seguinte proporção: 58% para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (que podem ter cursado os ensinos fundamental e médio em escolas públicas ou privadas); 42% para candidatos que tenham cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas.

b) Cota para Pessoas com Deficiência – Na proporção de 5% do total de vagas.

c) Não Cotista – Candidatos não pertencentes à Cota Social ou à Cota para Pessoas com Deficiência.

Dentro da categoria não-cotista, será aplicado o Argumento de Inclusão Regional, que prevê bônus de 10% na pontuação geral para candidatos que comprovarem que cursaram integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas particulares ou públicas localizadas no Rio Grande do Norte.

O Edital do PSVI Sisu/Uern 2024 foi publicado no Jouern, edição desta sexta-feira, 12 de janeiro.

Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail [email protected]