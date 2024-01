A Policia Rodovíaria Federal (PRF), registrou um acidente com vítima fatal na noite desta quarta feira 03 de janeiro de 2024, na BR 304 em frente ao Conjunto Wilson Rosado em Mossoró no Rio Grande do Norte.

De acordo com as informações, a vítima identificada como Naziel Ferreira de Paiva de 54 anos, morador da Rua Francisco Pascoal, no Bairro Santo Antônio, trafegava de bicicleta pela rodovia, quando foi colhido frontalmente por um Corsa.

Após a colisão a vítima foi arrastado com a bicicleta por cerca de 30 metros e morreu na hora. O carro ficou literalmente destruído pelo impacto da batida. A PRF isola o local e aguardando a chegada das equipes do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), e da Polícia Civil.