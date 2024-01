A paisagem de Tibau passou por mudanças muito positivas em 2023, pois desde o início do ano passado, que o cenário da cidade litorânea recebeu diversas obras, demonstrando passos avançados em direção ao futuro, tanto no social como na economia, mostrando que é possível avançar sem abrir mão da qualidade de vida. Tibau tem se tornado ano após ano um lugar cada vez melhor, para se visitar e também para morar.

A gestão Lidiane Marques (PSDB) tem trabalhado para que ações em benefício da população se tornem uma tradição. Se tornou forte a presença das obras do Programa Avança Tibau (PAT), que é o conjunto de obras voltadas para construção, como por exemplo, os novos acessos à praia de Gado Bravo feitos em piso intertravado, como também o calçamento e construção da praça na comunidade, a reforçar na praça Cristo Rei, a estrada que liga a cidade até a divisa com o Ceará, e a substituição das lâmpadas a vapor por iluminação em Led nas ruas, e também para ações sociais como o Tibau Solidário e Habita Tibau.

Um dos bairros que vem sendo destaque nas obras é o Jardim de Alicia, que recebeu recentemente as 50 casas populares do programa Habita Tibau, além da entrega do asfalto que veio para mudar a realidade da mobilidade urbana da região. Este bairro também está incluso no projeto Tibau 100% Led, que vem trazendo segurança e sustentabilidade na iluminação pública nele e em diversos locais, como Gado Bravo, Centro, Emanuelas, Nova Tibau, entre outros, e em breve todo o município estará 100% em Led.

Na economia, em seu aniversário de 28 anos de emancipação, Tibau recebeu seu primeiro Mercado Público Municipal, que conta com uma estrutura para receber comerciantes de diversas áreas, desde as tradicionais peixarias ao artesanato local. Em questão de segurança e saúde, A Prefeitura de Tibau vem pavimentando o caminho para o avanço da comunidade do jovem município, e o veraneio de 2024 vem trazendo os ventos dos novos horizontes.