Mossoroense sofre acidente em Icapuí e morre

Francisco Luiz da Silva, de 65 anos, mais conhecido por “Chiquinho Pintor”, morreu vítima de acidente de transito na manhã desta sexta-feira, 17 de Novembro de 2023, entre nos municípios de Tibau/RN e Icapuí/CE.

Segundo informações, ele conduzia uma moto modelo Traxx 50Cc quando colidiu com um carro. Um ambulância foi ao local e socorreu para o hospital mais próximo.

Francisco Luiz que residia no bairro Abolição IV, em Mossoró, não resistiu e morreu na unidade hospitalar. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.