118 cidades do RN devem vacinar todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente

Nesta terça-feira (26), o Rio Grande do Norte contabilizou, até agora, o recebimento de 128.440 doses das vacinas contra o Covid-19. A primeira carga do imunizante pousou na terça-feira passada (19), trazendo 82.440 mil doses da Coronavac. Posteriormente, chegaram dois lotes da vacina de Oxford/AstraZeneca, sendo um com 31.400 e outro com 14.600 doses.

Neste primeiro momento, a campanha de vacinação tem contemplado profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente no combate ao coronavírus e idosos que residem em abrigos e asilos. Estima-se que 118 municípios potiguares consigam vacinar todos esses profissionais, o que representa 70% do total de 167 cidades do Estado.

Apesar das doses neste momento serem restritas aos grupos prioritários, a chegada do imunizante renova a esperança da população potiguar. No entanto, os cuidados devem continuar para que a doença não avance, o RN registra mais de 136 mil casos positivos de covid.