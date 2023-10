João Maia muda de partido dia 20 de outubro

A Direção Nacional do Partido Progressista definiu para o dia 20 de outubro, a partir das 15h, no Versailles Recepções em Natal, filiação partidária do seu mais novo membro no Rio Grande do Norte, o deputado federal João Maia.

No início do mês, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Ramos Tavares, acatou o pedido de justa causa apresentado pelo parlamentar potiguar, para mudar de partido.

A partir da decisão, ele pode trocar de legenda, sem correr o risco de perder o mandato pela lei de fidelidade partidária.

O deputado já tinha a concordância até do próprio PL para a sua saída pacífica da sigla que presidiu no Estado por mais de 20 anos.