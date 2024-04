10ª Feira dos Municípios e Produtos Turísticos segue até o sábado (27)

A 10ª edição da Feira dos Municípios e Produtos Turísticos deste ano de 2024 teve abertura oficial nesta sexta-feira (26) e segue até o sábado (27). O evento ocorre no Centro de Convenções de Natal, e tem apoio do Governo do Estado, por meio do Proarte, Programa Estadual de Artesanato, ligado à Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), e da EMPROTUR, que apoiou com a concessão total do local. A governadora esteve presente para prestigiar o que os 50 municípios potiguares tem para oferecer em turismo, artesanato, gastronomia, agricultura familiar, cultura e história.

“Essa feira do turismo dos municípios se notabilizou pelo foco que ela deu, que é exatamente o foco da interiorização do turismo. É muito saudável e é muito motivador ver aqui os mais de 50 municípios presentes, cada um trazendo sua mensagem, apresentando suas belezas, seus atrativos. A feira acaba sendo uma oportunidade extraordinária, porque a gente tem a exposição dos mais diversos ramos, os mais diversos segmentos do turismo. É o turismo ecológico, cultural, histórico, o turismo gastronômico e o turismo religioso”, afirma a governadora Fátima Bezerra. “O Governo do Estado se sente muito feliz em estar aqui, porque chega junto desse evento, trazendo não só o apoio técnico, mas também o apoio financeiro. Eu fico muito feliz porque nós estamos avançando cada vez mais na promoção da interiorização do turismo”, diz.

A FEMPTUR é um grande evento especializado em novidades e soluções na área do turismo, especialmente no que diz respeito ao turismo do interior. É realizada pela Argus Eventos, que estima a vinda de 12 mil visitantes.

“É uma feira que dá visibilidade aos municípios, especialmente do interior. Importante para a economia solidária e para o programa estadual do artesanato. A feira proporciona esse espaço de troca também do artesanato potiguar para as empresas do turismo. A gente nota que muitas vezes o ambiente do turismo não percebe a riqueza e a cultura do artesanato potiguar. O turismo presente na FEMPTUR tem a oportunidade de conhecer a qualidade desse artesanato, tão presente nos seus municípios, na região. É nesse sentido que o artesanato presente na FEMPTUR tem a oportunidade de fazer negócios”, explica a secretária da SETHAS, Íris de Oliveira. Para ela, é uma feira diferente porque é uma feira de negócios. O artesão que vem para comercializar seus produtos, mas ele sobretudo tem a oportunidade de realizar negócios.

No âmbito da economia solidária, também presente na feira, a secretária esclarece que “é toda uma cadeia que envolve vários segmentos, como o têxtil, a gastronomia e a agricultura familiar – tanto de alimentos processados como alimentos in natura, que se produz na agricultura familiar e que se produz de forma autossustentável, de autogestionária. A economia solidária tem aqui também um espaço muito interessante para que os gestores municipais, para que o turismo possa conhecer e também gerar aqui oportunidades de negócios”.

Na feira, além de destinos já consagrados, como o litoral de São Miguel do Gostoso, a gastronomia de Caicó, o turismo religioso de Santa Cruz ou o bordado de Timbaúba dos Batistas, também é possível encontrar a diversidade e riqueza cultural dos municípios mais longínquos que constituem o estado do Rio Grande do Norte.

A marca Família do Seridó pode ser encontrada no stand do município de Lagoa Nova. Ela apresenta produtos da agricultura familiar como castanha do caju, mel, farinha de castanha, doces variados, queijo, manteiga, e diversos outros produtos oriundos de Lagoa Nova e de municípios vizinhos, da região do Seridó. “A feira está nos permitindo fomentar a economia do município, divulgar a importância dos produtos da agricultura familiar, que tem um grande potencial em Lagoa Nova. E divulgar nossa marca, a feira está sendo muito importante para a divulgação do produto e para a comercialização”, diz Eliane Pereira, diretora de desenvolvimento econômico do município.

Já no stand do município de Messias Targino encontramos artesanato do segmento do crochê. “São peças feitas pelas pessoas da cidade, pessoas nativas da cidade. A feira nos permite mostrar nossa arte e nossa cultura para o Rio Grande do Norte todo. É uma experiência muito válida que tira do anonimato nossas artesãs e mostra o trabalho delas, que é fio a fio, com carinho, com dedicação”, explicou George de Andrade, presidente da Associação Filhos do Sertão e secretário municipal de Turismo e Empreendedorismo da cidade. A Lei 11.224, de 22 de agosto de 2022, sancionada pela governadora Fátima Bezerra, conferiu ao município de Messias Targino o título de “Terra do Crochê”.

Do segmento da economia solidária é possível encontrar vários stands, como o da ReforAmar, que é uma ONG sem fins lucrativos que ajuda pessoas com dificuldades econômicas a revitalizar suas moradias e reconstruir suas casas. Segundo Daniel Paulo, voluntário, os recursos são oriundos de doações e de um bazar beneficente. Para Daniel, a feira está trazendo a oportunidade de atingir mais lugares com o projeto. “De construir novos lares pra pessoas de mais distância, daquele município que a gente não tem ouvido falar, sabe? De lugares que a gente nunca teve a oportunidade de chegar. Nossa meta também é conseguir mais parceiros aqui”, afirma.

Além dos já citados, acompanharam a governadora os anfitriões e organizadores do evento, Antônio Roberto Rocha e Gustavo Porpino; Daniele Rego, secretária estadual adjunta do Turismo; Raoni Fernandes, diretor-presidente da EMPROTUR; João Hélio, diretor técnico do SEBRAE; a senadora Zenaide Maia; e o Secretário Municipal de Governo, Joham Xavier, representando a Prefeitura do Natal.

*Artesanato*

Em 2019, no estado do Rio Grande do Norte havia 6.671 artesãos inscritos no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB) do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB). Cinco anos depois, até o dia 1º de abril de 2024, já eram 11.429, um crescimento de mais de 70%. Desse total, segundo registros de agosto do ano passado do SICAB, 1.303 eram bordadeiras.

O Governo do Estado investiu em 2023, R$ 207 mil para artesãos do Rio Grande do Norte participarem de eventos locais, nacionais e internacionais do artesanato. Por causa disso, os artesãos tiveram uma arrecadação em vendas de seus produtos no valor de R$ 663 mil e o objetivo é que em 2024, esses valores globais sejam superados.