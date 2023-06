Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

DIA DOS NAMORADOS

Mesmo sendo comemorado em todo o mundo, o Dia dos Namorados é uma data festiva. No entanto, não oficial, porém, é destinada aos casais de namorados, casados ou não, ou mesmo aos aspirantes a paixão que nasce no coração.

Neste dia, os enamorados, trocam presentes, cartões, bombons, fazem jantares, declarações e mandam flores para sua paixão.

Todavia, é bom lembrar que o Dia dos Namorados, dependo do país, pode ser mês diferente e data diferente. Por exemplo: no Brasil é dia 12 de junho, já nos EUA é comemorado no Valentine’s Day que é em 14 de fevereiro. Já na Rússia, o Dia dos Namorados é comemorado no dia 8 de julho. Essa data é conhecida como “Dia do Conhecimento”.

A história das duas datas (14 de fevereiro e 12 de junho) tem um significado profundo. A celebração desta data remonta o domínio do Império Romano. E foi exatamente neste período que surgiu um bispo da Igreja Católica, São Valentim, que pregava o amor e o casamento em seus sermões. Todavia, a pregação e o incentivo ao casamento e ao amor, gerou perseguição pelo imperador romano Claudius II, que o proibiu de fazer casamento e de pregar sobre o tema. No entanto, o bispo desrespeitou a ordem imperial e continuou com as celebrações de matrimônio, mas de forma secreta. Quando foi descoberto a sua desobediência, foi preso pelos soldados e condenado à morte. Mesmo aprisionado, secretamente recebia vários bilhetes e cartões, de jovens apaixonados, valorizando o amor, a paixão e o casamento. O bispo Valentim foi decapitado em 14 de fevereiro do ano 270. E em sua memória, passo a ser comemorado o dia dos namorados em 14 de julho em toda a Europa.

Já no Brasil, a data proporciona uma história bem diferente, pois está conexão ao frei português Fernando de Bulhões (Santo Antônio). Em suas admoestações religiosas, o frei sempre destacava a importância do amor e do casamento. Em função de suas mensagens, após ser canonizado, ganhou a fama de “santo casamenteiro”.

Portanto, a data pode ser qualquer uma, num entanto, o amor sempre prevalecerá. E hoje, saia e demonstre o seu amor enquanto há tempo e vida.

DEDICO A TODOS OS CASAIS – Sou Eu – Eduardo Dusek

Essa é uma das lindas canções de amor interpretada pelo compositor e cantor Eduardo Dusek. Como estamos próximo do Dia dos Namorados, dedico esta linda canção da MPB a todos os casais que sente o amor. Então ousamos e cantemos juntos, na voz de Eduardo do Dusek, uma das mais lindas canções da MPB, Sou eu. (https://www.letras.mus.br/eduardo-dusek/635750/)

Pedi pro Sol me responder o que é o amor

Ele me falou é um grande fogo

Procurei nos búzios e tornei a perguntar

Eles me disseram o amor é um jogo

Lembrei que a lua tinha muito pra contar

Ela se abriu pra mim

Disse que o amor usa tantas fases

É uma luz que não tem fim

Eu pedi por vento que soprasse o que é o amor

Ele garantiu, é tempestade

Bandos de estrelas me contaram sem piscar

O amor é pura eternidade

Sem saber direito perguntei pro coração

Que sem medo respondeu

O amor é fogo, água, céu e terra

Sente, o amor sou eu

Sou em quem gera essa energia que conduz

Seu coração é essa estrada, essa luz

O amor é fogo, água, céu e terra

Sente, o amor sou eu

Sou eu quem salva o teu caminho da ilusão

Eu que te consagro, repetiu meu coração

O amor é fogo, água, céu e terra

Sente, o amor sou eu

QUEM SERIA EU SEM CRISTO?

Eu sei, que tudo que tenho, tudo que sou, e tudo que almejo ser, vem de Cristo. Pois ele fez tudo por mim, quando provou o seu amor no calvário, por um miserável homem como eu. Ele é digno de glórias e honras, pois o seu inexplicável amor, chegou a mim, ao menor da minha casa e ao mais esquecido. E se algum dia, o louvor, a glória humana, e os aplausos, que eu tenha recebido. Eu tenho os deixados aos pés da cruz de Cristo. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

BENDITO, NA FACE DA TERRA

Nesta página tenho contado os mistérios do Senhor. Tenho mostrado a vós a sua grandeza, o seu amor, a sua generosidade e o seu perdão. Agora venho lhes mostrar como podemos ser benditos na terra. Mesmo diante de tanta perseguição, humilhação, dores, e angústias. Podemos ser, e ter, o brilho de Cristo, e quando dele aprendemos a ter domínio sobre a natureza, como Adão o tinha. Então ouviremos a sua voz e obedeceremos às suas leis, então, todas as bênçãos correram ao nosso encontro. leia, com o coração aberto, e com a mente preparada para ouvir o Espírito Santo falado ao seu coração.

“E será que, se ouvires a voz do SENHOR teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o SENHOR teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus: Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais; e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará, feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti; por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão; e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos; e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda; e só estarás em cima, e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir”. (Deuteronômio 28:1-13)

Portanto, quando compreendemos o mistério da salvação, passamos a descansar, e este sentimento, a presença de Deus, é de onde advém as bênçãos, tanto no mundo espiritual como no mundo material. E assim, podemos descansar na presença do Senhor, pois seremos cheios de vigor para trabalhar, sabedoria para vencer e paz para compreender que a maior herança nos está reservada na eternidade.

ACONTECEU … CONVITE DA ACJUS

AVISO DO SENHOR A TODAS AUTORIDADES E POLÍTICOS.

“Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal; que fazem da escuridade luz e da luz, escuridade; põem o amargo por doce e o doce, por amargo! Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito! Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça! Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó; porquanto rejeitaram a lei do SENHOR dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel.” (Isaías 5: 20-24)

FÓRUM DA SBEC

A SBEC foi fundada no dia 13 de junho de 1993 no Museu Histórico Lauro da Escóssia. Alguns dos sócios fundadores, Paulo Medeiros Gastão, Antônio Kydelmir Dantas, Yaperi Araújo, João Bosco Fernandes, Antônio Filemon Pimenta, Wilson Bezerra de Moura, Patrícia Gastão, Marcos Filgueira, Gutemberg Costa, Raimundo Soares de Brito, Severino Vicente, dentre outros. A SBEC realiza anualmente o Fórum do Cangaço e agora criou o seminário Diálogos Paulo Gastão, que está em sua segunda edição. A entidade conta com mais de 150 sócios em vários estados do Brasil. NO seu trigésimo aniversário estará realizando o XIX Fórum do Cangaço, com palestras, feira de livros, vinis e artesanato e visita a lugares de memória do cangaço nos municípios de Felipe Guerra e Mossoró. O evento conta com apoio da UERN, SEBRAE, Prefeitura de Mossoró, Prefeitura de Felipe Guerra, Livraria Independência e governo do Estado através da 12ª DIREC. O evento ocorrerá no período de 09 a 13 de junho no Teatro Lauro Monte Filho e no Auditório da FAFIC/UERN. As inscrições podem ser feitas na página da UERN ao prec1o de R$ 20,00 para estudantes e sócios da SBEC e R$ 30,00 para o público geral.

42 ANOS SACERDOTAL

Ao nosso querido amigo padre Guimarães parabéns pelo seu sacerdócio.

PENSAMENTO – Conselho

“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas”. (Mateus 6:33)

INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA ESTÃO ABERTAS!

O Mini Ateliê do Albem está ofertando um curso de noções básicas de corte e costura, que será iniciado no dia 13 de junho. Qualquer pessoa pode se inscrever, por meio do link que está disponível nos stories.

São 15 vagas disponíveis e, para as pessoas que não fazem parte de nenhum projeto social desenvolvido pela instituição, será cobrada uma taxa de R$ 50. Todo o material do curso, que terá carga horária de 40 horas, será disponibilizado para os alunos.

O curso será ministrado no período de 6 semanas, com aulas em 3 dias da semana (terça, quinta e sábado). Você pode se inscrever até o dia 9 de junho ou enquanto durarem as vagas!

📞 Para mais informações, entre em contato por meio do nosso WhatsApp (84) 98855-3452 ou 3062-3155.

XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO.

O encontro XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO será na Manhã do dia 02 (dois) de setembro (sábado) de 2023.

O AMOR NA VISÃO DO APÓSTOLO PAULO DE TARSO

“O amor é paciente, é bondoso; o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade; tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”. (1 Coríntios 13:4-7).

ACERVO DO MUSEU DO SERTÃO – BALANÇAS

No passado, o principal tipo de balança usado nas fazendas sertanejas era a balança de pesar pluma de algodão, que tinha longas correntes acopladas aos dois quadrados (pratos) de madeira, para receber o saco cheio de algodão. Em um dos pratos era colocado o peso de ferro de 1 arroba (15 Kg) e no outro prato o saco cheio de pluma de algodão, que geralmente pesava em torno de 15 Kg. A pessoa que estava pesando tirava ou colocava mais algodão até haver o equilíbrio entre as duas bandejas, que era chamado fiel da balança. Às vezes, no lugar das correntes de ferro, usava-se cordas. Este modelo de balança era vendido no comércio local e muitas vezes era fabricado na própria fazenda. Depois surgiu a balança de madeira para pesar vários sacos de uma só vez, que foi aperfeiçoada e passou a ser industrializada em ferro. A balança de dois pratos também é muito antiga, sendo usada em todas as bodegas sertanejas.

ATENÇÃO, SEJA UM DOADOR DO MUSEU DO SERTÃO

Quem desejar ser um doador de peças, para enriquecer o acervo do MUSEU DO SERTÃO é só entrar em contato com o Prof. BENEDITO VASCONCELOS MENDES (Whatsapp 9 9972-2139), que ele irá receber a(s) peça(s). Qualquer tipo de utensílios, máquinas, apetrechos de trabalho, implementos agrícolas ou objetos de uso doméstico, que tenha entrado em desuso são importantes para compor o acervo do referido Museu.

O Curador do Museu do Sertão e as futuras gerações agradecerão esta(s) oferta)s, que irão imortalizar o “Modus vivendo” do homem nordestino. Dê sua importante contribuição a este museu.

QUEM NOS SEPARARÁ DO AMOR DE CRISTO? (RM 8:35)

Das lições de sofrimento, abandono, perseguição e dor, assim expressou o apóstolo Paulo: “Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia; Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor”. (Romanos 8:35-39)

O perseguidor da igreja do Cristo, agora era o maior missionário da história do cristianismo. E a junção entre o conhecimento, que o doutor Paulo de Tarso, tinha das ciências, e o seu encontro pessoal com o salvador dos homens, Cristo Jesus, modificou a história da humanidade.

Quando a dor era maior, visto que o apóstolo Paulo estava em prisão, ele escreveu a mais profunda carta aos irmãos que estavam na cidade de Roma. Esse é um texto excepcional. pois ele anuncia o verdadeiro poder do Evangelho naqueles que o acolhem. O evangelho, era o maior movimento revolucionário que o mundo estava presenciando, que era a mensagem “O amor de Cristo que nos liberta”.

Declarou o apóstolo: “Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: “Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias; somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro”. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor”. (Romanos 8:35-39)

Portanto, mesmo em dias difíceis e de perseguição, não podemos esquecer jamais que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem mesmo a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada, poderá nos separar do amor revelado na cruz do calvário.

HISTÓRIA VIVA DE MOSSORÓ

Identificados – Elder Heronildes, Jerônimo Dix-huit Rosado Maia e Jerônimo Vingt Rosado Maia

CONFERÊNCIA DISTRITAL DO ROTARY

ACONTECEU… BATE-PAPO

Bate-papo: TRANSFORMANDO ARTE EM SAÚDE/ SUS DIREITO DE TODOS.

Homenageado: GILBERTO PEDRO FERNANDES – Sociólogo/Agente de Saúde/Ativista SUS/Escritor…

PENSAMENTO – O maior amor

“Ame o seu próximo como a si mesmo”. (Mateus 22:37-39)

ACJUS (ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ) – Construção do auditório Dr. Helder Heronildes

ACJUS material para a obra do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva.

TV CÂMERA – MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS.

O Apresentador Ricardo Alfredo e Lemuel Rodrigues. Foi uma bela entrevista, dada ao programa Memória Acadêmica Trajetórias. Pelo presidente da SBEC Lemuel Rodrigues. Falou sobre a história da da SBEC e seus projetos em Mossoró durante sua gestão. Foi um programa profundo e emocionante, é só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

AVISO AOS SERVOS DE DEUS

“E odiados de todos sereis por causa do meu nome; mas aquele que perseverar até ao fim será salvo”. (Mateus 10:22)