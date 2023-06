Secretaria de Infraestrutura anunciou que vai utilizar R$ 62 milhões para operação tapa-buracos

O governo do Rio Grande do Norte planeja obter um empréstimo de R$ 1,6 bilhão para recuperar as estradas estaduais ao longo de quatro anos, sendo R$ 400 milhões esperados ainda para 2023.

O estado pretende conseguir autorização da União para fazer o empréstimo dentro do Programa de Equilíbrio Fiscal do governo federal, mas a medida depende de autorização da Assembleia Legislativa.

O plano de recuperação de estradas vai priorizar as rodovias estaduais que são mais utilizadas para escoamento da agricultura ou que fazem parte da rota dos municípios turísticos. Algumas rodovias serão alargadas de 6 para 7 metros e outras serão construídas.

Além disso, a Secretaria de Infraestrutura anunciou que vai utilizar R$ 62 milhões para operação tapa-buracos, que já está em andamento, e mais R$ 150 milhões de recursos próprios para recuperar os trechos mais críticos.

As principais queixas dos motoristas e motociclistas são os buracos, a falta de sinalização e a ausência de acostamento nas vias.

O plano de recuperação de estradas visa melhorar a segurança das pessoas e privilegiar duas grandes áreas econômicas do estado: a agricultura e o turismo.

Por Dentro do RN