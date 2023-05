MÃES

No dia de hoje, a coluna inicia com a homenagem às mães. Não existem palavras capazes de exprimirem o que significa o amor de mãe. A saudação é a todas as mulheres, pois mesmo que nunca tenha gerado um filho, toda mulher é mãe. Parabéns a todas as mulheres que têm um pouco de mãe.

LARISSA

Grupos políticos e comunicadores locais comemoram a decisão do TSE anulando os votos obtidos pelo PSDB nas últimas eleições municipais, que resultou na suspensão dos mandatos da vereadora Larissa Rosado e dos suplentes do partido. Como a ação não foi contra eles, não houve suspensão de direitos políticos. Qualquer um deles poderá concorrer a cargos eletivos nas próximas eleições, se assim o desejar.

DESENTENDIMENTO

O vereador Lawrence Amorim, presidente da Câmara Municipal, desmente especulações sobre um possível desentendimento político com o prefeito Allyson Bezerra. Parabenizando o prefeito no dia do seu aniversário, disse textualmente: “aqui, com nossos amigos, nossos colegas vereadores, parceiros de todas as horas, estaremos juntos. Tanto nas festas como nas lutas, nos trabalhos por Mossoró”.

ESCLARECIMENTOS

Socorro Batista, e o Pedro Lopes, secretários estaduais de Educação e de Administração comparecerão à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Socioeconômico, Meio Ambiente e Turismo da Assembleia Legislativa do RN para apresentarem esclarecimentos aos deputados sobre o uso de recursos do Fundeb.

NOMEAÇÃO

O ex-senador José Agripino, presidente do diretório estadual do União Brasil no Rio Grande do Norte, foi avisado que a indicação do ex-prefeito de Assú para a Eletrobrás não será aceita pelo governo federal, em virtude das posições radicais contra Lula. Estranho que o vice-governador Walter Alves (MDB) tenha conseguido indicar Getúlio Batista, também opositor radical de Lula, para o DNITRN.

SURPRESA

Raimundo Alves, chefe da Casa Civil do governo Fátima Bezerra ficou surpreso com a notícia da filiação do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo ao PSD, representado no estado pela senadora Zenaide Maia e pelo secretário Jaime Calado. Os dois sendo aliados a governadora e Jaime ocupando uma secretaria, deveriam ter sido mais corretos com Fátima. É o que pensa o governo.

RELICITAÇÃO

Com a decisão da operadora Inframérica em devolver a concessão do Aeroporto Internacional de Natal, em São Gonçalo do Amarante, o governo marcou para sexta-feira (19) sua relicitação. Trata-se de mecanismo previsto em lei que aceita a devolução da concessão à União de forma amigável pelo operador. O certame para a licitação atualmente vigente foi realizado em 2011.

ROGÉRIO

O senador Rogério Marinho tem sido o principal representante da oposição ao presidente Lula. O ministro Flávio Dino o defensor mais ardoroso do presidente da República. No Senado, Dino respondeu a Marinho: “nós ganhamos as eleições. E Deus sabe que desejamos paz, mas fomos vilmente agredidos”. Dino concluiu dizendo que a pacificação pressupõe o cumprimento da lei. Rogério promete sustentar o debate.

LEWANDOSKY

Segundo informações divulgadas pelo The Investor, o ex-ministro Ricardo Lewandowski já tem novo emprego: a J&F, dor irmãos Batistas, maior empresa de proteína mundial do mundo. Os empresários Batistas sobreviveram à Operação Lava Jato. Os dois irmãos integraram a comitiva empresarial que acompanhou o presidente Lula em sua viagem à China.

BOLSA

A comissão mista que analisa medida provisória do Bolsa Família (MP 1164/23) aprovou o relatório do deputado Dr. Francisco (PT-PI). O texto ainda será votado pelos plenários da Câmara e do Senado. O parecer aprovado mantém a reativação do programa como proposta pelo governo.