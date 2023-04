VENCEDORES DO TOP NATAL 2022 RECEBEM COMENDA NEY LOPES JÚNIOR

Tribuna do Norte, de hoje, 25

Um prêmio para as empresas que estão no caminho certo.

Foi desta forma que a vereadora Camila Araújo (União Brasil) definiu a comenda Ney Lopes Júnior, entregue a 30 empresas ganhadoras da premiação Top Natal 2022, produto do Sistema Tribuna do Norte de Comunicação em parceria com o Instituto Consult.

A vereadora, idealizadora da comenda, falou sobre a solenidade que ocorreu na noite de segunda-feira (24), na sede do Legislativo Municipal.

Segundo Camila, tanto a comenda quanto o evento representam a valorização das empresas que protagonizaram o melhor desempenho aos olhos do consumidor.

“Serve para reconhecer essas empresas, que estão no caminho certo. Elas reconhecem que o consumidor é a parte mais vulnerável dessa relação de consumo e tem prestado um bom serviço”, afirmou.

A vereadora também destacou a importância das empresas para o crescimento econômico e social em Natal.

“Para que nós possamos ter uma cidade desenvolvida, é necessário gerar emprego e renda para a população.

Por isso, nada mais justo do que reconhecer e investir naqueles que fazem a economia girar”. A tradicional premiação Top Natal, além de condecorar as marcas mais lembradas pelos consumidores locais dentro de 31 segmentos, completou sua vigésima edição.

O nome dado à comenda, símbolo de parabenização às marcas, não foi escolhido por acaso.

De acordo com a vereadora, nomear a distinção com o nome de Ney Lopes Júnior foi uma maneira de homenagear o ex- vereador, que era reconhecido pela defesa aos direitos do consumidor e faleceu no fim de 2021.

“Ele fez um relevante serviço ao nosso estado e ao nosso município, como defensor do direito ao consumidor. É uma forma de reconhecimento do poder legislativo a pessoa e ao vereador que Ney Lopes Júnior foi”.

Sócio-diretor da empresa Abreu Imóveis (ganhadora da premiação no segmento Imobiliário), Ricardo Abreu afirmou que estar entre as empresas premiadas pelo Top Natal e parabenizadas através da comenda representa valorização.

“Essa premiação é a valorização e a coroação de um trabalho. Isso mostra que nós estamos fazendo um bom trabalho e que a sociedade reconhece isso.

Vamos buscar a manutenção desse desempenho para sermos merecedores de tal honraria”.

Entre as 30 empresas reconhecidas através da premiação Top Natal, a Universidade Potiguar (UNP) se destacou no segmento Instituição de Ensino Superior. Diretor da instituição de ensino nas microrregionais de Natal e Mossoró,

Guilherme Guerra falou sobre a premiação e o reconhecimento vindo da comenda. Para ele, a presença da UNP entre as empresas com melhor avaliação do consumidor potiguar é um motivo de honra.

“Ela nos mostra que estamos conseguindo concretizar um de nossos princípios fundamentais que afirma que “o aluno é o centro da escola e o professor sua grande inspiração”.

Seguimos nosso compromisso diário de melhorar continuamente a experiência de nossas alunas e alunos em nossa Universidade”.

No segmento de Perfumaria, a marca O Boticário foi a vencedora do Top Natal. Diretora Comercial da empresa em Natal, Glenia Gentil falou sobre a importância da comenda.

“Receber a Comenda Ney Lopes Júnior e o prêmio Top Natal representa um reconhecimento da marca O Boticário como uma empresa comprometida com consumidor.

Buscamos, diariamente, a qualidade no atendimento e o investimento em inovação para oferecer produtos de qualidade e cada vez mais sustentáveis.

Ao longo dos nossos mais de 45 anos de existência, colocamos o cliente sempre no centro do nosso negócio e é um prazer fazer parte dessa premiação”.

A vigésima edição do Top Natal indica que a economia potiguar é vista e apoiada.

Para o representante do Sistema Tribuna de Comunicação, Fernando Fernandes, a solenidade também premia o esforço do empresariado no RN.

“Sabemos que existem vários desafios a serem superados por cada uma das marcas que operam aqui, e mesmo assim, estas conseguiram ser protagonistas em seus segmentos no mercado local. Quanto mais reconhecimento tiverem, mais apoio e crescimento terão”.

Ao todo, foram 30 empresas premiadas em 31 segmentos (a Ster Bom levou condecoração nos segmentos de Marca de Sorvete e Água Mineral). As empresas premiadas são as seguintes: O Boticário, Miranda, Nordestão, Universidade Potiguar (UnP), Óticas Diniz, Farmafórmula, Reis Magos, CVC, Midway Mall, Unimed, Santa Clara, Cabo Telecom, Ster Bom, Camarões, Pague Menos, DNA Center, Comjol, Riachuelo, Emvipol, Hospital do Coração, Gosto de Pão, Ecocil, Clan, Over, Ponta Negra Fiat, Clínica Pedro Cavalcanti, Empresa Vila, Abreu Imóveis, Salesiano e Hyundai Caoa.

De Ney Lopes (pai)

Uma pessoa humana só morre, quando deixa de ser lembrada.

O gesto simbólico da vereadora Camila Araújo (União Brasil), na Câmara Municipal de Natal, lembra o espírito público do meu filho, falecido, Ney Lopes de Souza Júnior.

Nós familiares sentimo-nos grantificados, embora a terrível dor da saudade não sare jamais.

Com formação sempre em defesa da liberdade econômica, certamente Ney Jr alegrou-se em ver empresas da sua terra reconhecidas como cumpridoras dos seus deveres para com o consumidores.

John Hicks, prêmio Nobel de Economia, 1992 observou: “Quem garante todos os empregos não são os empresários, os sindicatos ou os governantes. São os consumidores.”.

Porém é necessário considerar que na nova economia, em função da concorrência acirrada, o mercado está condicionado ao binômio empresa-cliente.

O respeito mútuo nas relações de consumo é a base dos negócios.

Ney Jr adquiriu muitos conhecimentos nessa área, quando fez o Mestrado na “American University”, Washington DC, justamente sobre direito econômico.

Como político procurou dirigir seus conhecimentos para iniciativas legislativas, que valorizassem o consumidor e também as empresas.

Seguiu o princípio de Aristóteles, de que a política é a “ciência e a arte do bem comum”.

Onde esteja na Eternidade, ele terá a sensação do Dever Cumprido,

E nós, seus pais e familiares, o orgulho da convivência que tivemos em vida.