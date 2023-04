Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – O perdão.

“Páscoa é sentir o perdão, e perdoar quem nos feriu”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

PÁSCOA E O SEU VEREDEIRO SENTIDO

Independente, no que acreditamos, guardarmos e seguirmos, a Páscoa é, sem dúvidas, um momento para refletirmos quem somos, o que estamos fazendo de bom pelo próximo, ou como estamos contribuindo para evolução da humanidade. Até porque, este é um momento único (páscoa-perdão), em que podermos compreender que o filho homem de Deus-Pai morreu por nós para nos salvar. E assim, os registros que estão nos Evangelhos, anunciam que Ele perdoou e amou primeiro.

A Páscoa é um momento ímpar para renascermos nos corações e nas ações. Páscoa que se transmuta em perdão, é uma palavra simples e esquecida na atualidade, a qual é essencial para a existência humana, que é o perdão. Cristo, morreu e ressuscitou, trazendo perdão/páscoa/salvação.

Ao nos aproximamos da páscoa, meus pensamentos viajam para os últimos momentos do ministério mortal de Cristo. E foi na via dolorosa, que Ele, sangrando muito, e coberto pelo peso das dores do pecado humano, e pelo desprezo dos mais simples dos homens, é que Cristo, demonstrou em amor, usando palavras de perdão e bondade para quem o feria.

Mesmo ao ser crucificado na cruz, no calvário, o redentor e salvador da humanidade proferiu essas palavras: “pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem”. São palavra atemporais, que hoje percorre a minha mente cientifica mostrando um lado invisível e desconhecido, em que o mundo moderno e coberto pelo egoísmo e pelo eu, não conhece.

A pergunta mais sensível é: Como é possível alguém, no momento de maior agonia e dor, esquecer de si mesmo e somente pensar no outro, dando-lhe o seu perdão? Cristo, diante de seus atormentadores, sentia compaixão da condição humana entregue a irracionalidade e cegueira espiritual.

E entre os céus e a terra, foi crucificado. E de lá, da cruz, Cristo nos ensinou, tudo que havia pregado, ao mostrar como exemplo vivo, que devemos amar nossos inimigos, fazem o bem aos que nos odeiam, orar por aqueles que nos maltratam.

Eis a prova viva, de que o perdão, abençoa aqueles que é perdoado e a quem perdoa. A lição dada, é que o perdão é um momento decisivo na de ambos, quem perdoa e quem recebe o perdão.

Não é fácil perdoar aqueles que nos enganaram, humilharam, perseguiram, bateram, nos decepcionaram, magoaram e nos caluniaram. No entanto, não perdoar o próximo criar raiz de amargura e atrair para si mesmo doenças. Assim como, sobrecarrega o corpo de rancor, que pode levar a morte.

No entanto, o conselho de Cristo é: “Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará; se, porém, não perdoardes aos homens [as suas ofensas], tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. (Mateus 6:14-15). Todavia, perdoar não significa compartilhar ou mesmo aceitar comportamentos abusivos e criminosos. E sem nenhuma dúvida, não significa permanecer em situações humilhantes e vexatórias.

No entanto, quando aceitamos perdoar alguém, permitimos que o Espírito de Deus, retire todo veneno da nossa alma, e coloque seu balsamo que cura e sara. E assim, podemos ver aqueles que nos feriu como filhos de Deus, e nos irmãos e irmãs em Cristo.

A Páscoa é a alegria permanente da ressurreição do Salvador, Cristo Jesus. Sendo Ele, o perdão encanado.

Amigos e amigas que me acompanham durante anos, nesta páscoa eu vos convido para comigo meditamos em espírito de oração, e refletirmos se existe alguém que eu deva perdoar ou precise do seu perdão para continuar na jornada da vida. Visto que viver é liberta-se do eu. Do eu que nos escraviza e nos conduz ao caminho de solidão e morte.

Então, assim como o perdão encanado, que é Cristo Jesus, e em seu martírio perdoou. Não consigo imaginar nada tão nobre para honra o Senhor na páscoa do que perdoar aqueles que nos deseja o mal. Pois o Cristo ressurreto, nos convida a vivenciar a alegria e o milagre do perdão. E no final da longa jornada da vida, você vai descobrir que a pessoa mais beneficiada e mais feliz com o perdão foi…. Você.

REUNIÃO ACJUS – DIRETORIA.

ACJUS – Aqui reunidos com o secretário Evekley Magno Freire Tavares, discutindo pontos importantes que serão deliberados no decorrer do estante do mês, com ênfase para os dias 10, 17 e 23. Já o nosso secretário estará publicando novos informes.

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DR. HELDER HERONILDES – ACJUS

O Grupo de acadêmicos inspecionando as obras do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva, 17h – PCAMMM. Presenças: Elder Heronildes da Silva, Taniamá Vieira da Silva Barreto, Vanda Maria Jacinto, Antônio Marcos de Oliveira, Francisco Canindé Maia, Ricardo Alfredo de Souza e Edilson Gonzaga, além do mestre de obras Josivaldo Pereira da Silva, voluntários Cecília Anália Pereira Barreto, Roberto Carlos Pereira Barreto, Fernando Geraldo de Souza, João Jacinto Neto, bem como o pedreiro José Wilson Bento.

VOTOS DO ROTARY

Feliz páscoa.

CONVITE POSSE – ABROL

ABERTURA DO ANO ACADÊMICO DA ABROL

Convite

A Academia Brasileira Rotária de Letras – Seção Mato Grosso (ABROL-MT) – convida para a solenidade de Abertura do Ano Acadêmico 2023 – via plataforma Zoom.

Data: 10 de abril de 2023 (2ª-feira) – 19h30 (MT) e 20h30 – (Horário de Brasília)

Palestra:

Regionalização – Nova Política Empresarial e de Governança Distrital.

Conferencista:

Antônio Hallage

Diretor de RI 2009-11 e Curador da Fundação Rotária

Parcerias:

Rotary Club de Cuiabá

Rotary Club de Cuiabá-CPA

Turma do Corujão

Entrar na reunião Zoom

https://us02web.zoom.us/j/89723436112?pwd=TEtCcHR1QWZZbWduRIVpaExOMWxJZz09

CONVITE – Venha Pensar E Sentir Com A Gente!

Escritor: Raimundo Alberto Costa Queiroz



O escritor Alberto Queiroz, está lançando o seu primeiro livro de poesia: Penso e sinto assim, pela Editora Queima Bucha! O que? Lançamento de livro – Penso e sinto assim; de quem? Do poeta, Alberto Queiroz; Onde? Rustcafé, visinho a Praça do Relógio no centro de Mossoró.

Quando? No dia 15 de abril de 2023, das 10:00 às 13 horas.

PROJETO DO ROTARY CLUB MOSSORÓ

Essas são as máquinas para o mini ateliê de costura do ALBEM já foram adquiridas. Em breve serão entregues ao Albem. Parabéns ao Rotary e ao Albem.

ACERVO DO MUSEU DO SERTÃO – PRENSAS.

Os habilidosos e criativos carapinas do passado engendravam os mais diversos tipos de prensa, para serem usados nas antigas agroindústrias (Descaroçadores de algodão, Casas de Farinha, Casa de Beneficiamento de Cera de Carnaúba, Oficina de Carne de Charque e Cozinha de Queijo de Coalho). Utilizavam miolo de madeira dura, como aroeira e baraúna, para confeccionar os fusos das prensas. Os principais modelos de prensa eram: 1. prensa de um fuso, 2. prensa de dois fusos, 3. prensa de cincho para queijo de coalho, com um, dois ou três fusos, 4. prensa de corda, 5. Prensa de vara, 6. Gigantesca prensa de dois fusos externos e 7. Prensa Redonda de Parafuso sem fim, feito de aço. Mais recentemente, com o aparecimento dos tornos mecânicos nas cidades sertanejas surgiu a prensa de parafuso sem fim, com fuso de aço e as prensas tradicionais passaram a ter um ou dois fusos de aço.

FATOS DA HISTÓRIA – Vingt-un Rosado

Todas as fotos são referentes ao acervo da Fundação Vingt-un Rosado

ENCONTRO DE DOIS SÁBIOS.

Vingt-un Rosado e Raimundo Soares de Brito (Raibrito)

SEBASTIÃO VASCONCELOS DOS SANTOS, UM NOME NA HISTÓRIA VIVA.

Sebastião Vasconcelos dos Santos, João Batista Cascudo Rodrigues e Jerônimo Vingt-un Rosado Maia – 2000

PENSAMENTO

“Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. (Escritor: Augusto Cury)

RODADA DE CONVERSA – Bate-papo

Acesse o link! Assita, participe compartilhe aos grupos de amigos e familiares. Obrigado…

https://www.youtube.com/@nacasadopovopodcast – quem acessou percebeu que foi um show, parabéns.

POSSE NA ABROL – Academia Brasileira Rotária de Letras

Serão empossados os escritores: Antônio Clovis, Antônio Filemon Pimenta e Ricardo Alfredo neste mês de março. No dia 14.04.2023.

Antônio Clovis

Antônio Filemon Pimenta

Ricardo Alfredo

FESTA DA LIBERDADE 33

PROGRAMA NA FM 105 – Um show de Rádio.

Ricardo Alfredo e o presidente da ACJUS Wellington Barreto

comunicadores Ricardo Alfredo e Edilson Gonzaga.

Com a presença do Presidente da ACJUS no programa Cultura e Cidadania em Debate na FM 105 foi rico em informações. O programa esse apresentado pelos confrades Ricardo Alfredo de Souza e Edilson Gonzaga de Souza Júnior. Foi repercutido nas ondas da Santa Clara as notícias da nossa instituição e de outras instituições. Já a noite, a partir das 19h na TV Câmara, canal 23.2 da TCM – O nosso Programa Memória Acadêmica Trajetórias. Dois espaços importantíssimo para a divulgação dos nossos trabalhos e as coisas boas da nossa cidade e da região.

ACJUS aqui nos estúdios da FM 105 participando do Programa Cultural e Cidadania em Debate, com a produção e apresentação dos confrades Edilson Gonzaga de Souza Júnior e Ricardo Alfredo de Souza e a presença mais que importante do presidente José Wellington Barreto.

FELICITAÇÕES ROTARY

TV CÂMERA – MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS.

Apresentador Ricardo Alfredo

Ricardo Alfredo e o Escritor professor Almir Nogueira

Nosso entrevistado o Escritor professor Almir Nogueira

Foi uma bela entrevista, dadas ao programa Memória Acadêmica Trajetórias. O escritor e professor, Almir Nogueira, nos falou dos seus livros laçados, sobre sua trajetória como professor, assim como diretor da Biblioteca Municipal. Em seguida deu uma aula conhecimento sobre Mossoró, o Estado do RN. Foi um show de sabedoria e humanismo. Professor Almir Nogueira nos fez refletir em diversas áreas da vida. Foi show de conhecimento e de histórias emocionantes. É só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo