ROSALBA

A ex-governadora, ex-senadora e ex-prefeita de Mossoró voltou às origens, atendendo como médica na especialidade de pediatria. Não montou consultório, preferindo exercer a profissão em duas clínicas existentes na cidade de Mossoró.

ORIGENS

Rosalba pode ter escolhido o trabalho de atenção às crianças para voltar ao contato direto com os pacientes e seus familiares, a exemplo do que acontecia quando disputou sua primeira eleição em 1988. Sem mandato, a medicina se constitui no melhor instrumento para esse fim.

POPULARIDADE

Quem exerceu seis mandatos eletivos, cinco deles no Executivo, certamente possui capital para participar de novas eleições, apesar do surgimento de novas lideranças políticas na cidade. Concorrer a cargos majoritários em nível estadual fica mais complicado.

PREFEITURA

A pergunta é se Rosalba toparia ir para nova disputa municipal, enfrentando o atual prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra que, até o momento, tem conseguido aprovação em todas as pesquisas de opinião pública até agora realizadas. Seria a revanche de 2020.

PERCENTUAL

Amigos da ex-prefeita falam de pesquisa de opinião onde Rosalba teria 30% das intenções de votos, o mesmo patamar do prefeito Allyson. A partir desse número é que a campanha de cada um se desenvolveria. O importante, afirmam é que Rosalba é a principal oposição ao prefeito.

VISITA

O ex-senador José Agripino bem que tem se esforçado para levar o prefeito Allyson para o União Brasil. Até mesmo uma visita à filha do prefeito, Angelina, foi agendada, com vinda à Mossoró em avião de sua propriedade. Allyson está preferindo ganhar tempo sobre o assunto.

FORTALECIMENTO

O senador Styvenson Valentim também foi convidado para integrar os quadros o União. Mesmo que a iniciativa tenha partido do senador Davi Alcolumbre, do mesmo partido, conta com a simpatia de Agripino, que é presidente do diretório estado.

ESPAÇO

Experiente, com vários anos de política, José Agripino sabe que o político sem mandato não temo poder de um outro que esteja exercendo cargos, no Executivo ou no Legislativo. Filiando-se ao União Brasil, o senador Styvenson, certamente, ocupará o espaço que é hoje de Agripino.

POSTAGEM

Styvenson publicou sinalizando a nova posição: “Não era segredo minha mudança de postura política. Eu já tinha avisado pois se não existe no RN político para fazer campanha eleitoral como já fiz até aqui: sem fundo eleitoral, sem televisão, sem capilaridade, sem apoios ettc. Nada mudou na minha essência, mas adaptação política é necessária para salvar meu Estado”.

TIBAU

Mais uma vez os mossoroenses optaram por Tibau para o fim de semana prolongado por conta do feriado da Sexta-Feira Santa. Os católicos, hoje, fazem adoração na Capela de Santa Terezinha. Os evangélicos não adotam o calendário religioso dos católicos.