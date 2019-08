XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará tem início nesta sexta-feira (16)

De 16 a 25 de agosto Fortaleza recebe a XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema: “As cidades e os livros”. O evento acontece no Centro de Eventos do Ceará, localizado na Av. Washington Soares, 999 – Edson Queiroz, Fortaleza. A programação conta com atrações literárias e artísticas de reconhecimento local, nacional e internacional, palestras, mesas redondas, conferências, oficinas, contações de histórias, lançamentos de livros e muito mais.

Toda a programação é gratuita. Para saber mais sobre a XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará acesse aqui.

Brasil de Fato