Wilson Bezerra de Moura – AÇANHARAM O FORMIGUEIRO

Escrevo em letras garrafais para que não seja preciso lupa e a olho nu seja visto com preocupação a que ponto chega a nação no que diz respeito ao que à Câmara de Deputados, nesse Pais do verde e amarelo, quanto ao escanda-lo do Lava Jato, ponto irreversível de uma história de roubalheira. Parece não ter fim porque a premiação delatada obriga a cada um procurar se salvar ou pelo menos amenizar a pena à custa de envolvimento de outro. É um Deus nos acuda, não importa quando nem como. Aquele com quem convivi na maratona de falcatrua vai ter de pagar a conta.

Desde á época do descobrimento do Brasil, quando Américo Vespúcio anunciou em sua missiva ao Imperador Português o descobrimento, que “a terra era rica em se plantando tudo produz,” não foi apenas o entusiasmo, que o comoveu, mais a convicção de que a riqueza era inconteste. Tem prova disso, ainda hoje é tão rica que o esquema de ladroagem montada não conseguiu empobrece-la e nem conseguirá, por todos os lados a exploração das suas reservas florestais, minerais e a própria usurpação da economia financeira confirma o curso irreversível da ação criminosa sem liquidar seus recursos.

A maior revelação nesse aspecto de ladroagem está no Lava-jato onde nenhum esquema foi tão bem montado e cultivado quanto este, uma eficiente armadilha que arrombou a nação por completo. Igual a esse da Petrobrás que envolve tamanho contingente de pessoas habilidosa e desonesta jamais imaginada, porque a cada dia o cordão da ladroagem aumenta mais. A firma Odebrecht que capitaneava o esquema, com Banco de sua propriedade em Ilhas Fiscais exclusivamente para atender ao esquema corrupto chegou a revelar que tinha nada mais nada menos de duzentos políticos envolvidos no esquema, que ainda não tinham sido declarados ao público e a justiça, imagine quanto mais serão envolvidos ainda no esquema declarados por estes que por sua vez terão outros abrangidos e assim vai aumentando a desgraça do povo brasileiro.

A noticia da Odebrechet revolucionou o mundo brasileiro, a Câmara Federal estremeceu as bases, os Parlamentares em clima de desespero exigiram imediatamente uma Lei de anistia que viesse protegê-los não se sabe de que nem porque, nem a quem, o fato é que o Presidente da República, do Senado e da Câmara preocuparam-se em contornar essa situação. Ninguém sabe se nessas duzentas novas delações quem ou quanto vão ser afetados.

Mais uma vez á calada da madrugada os donos do alheio, Parlamentares, com suas exceções, abusaram o silencio da noite, sem respeitar os sentimentos dos brasileiros e do povo Chapecoense que chorava seus mortos, adotaram medida a seu favor tentando salvar sua pele votando contra punição aos ladrões do Lava Jato. E aí está o formigueiro envenenado de formas a trazer maiores preocupações, ao povo permanecendo apenas a expectativa de como tudo isso vai passar pelo deus-nos-acuda de certo acrescendo de vergonha, trauma e prejuízo social e econômica a nação.